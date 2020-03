Erneut mussten die Polizisten der Inspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch durchgreifen, weil die Vorschriften der Allgemeinverfügung nicht beachtet wurden. (Ingo Möllers)

Auch am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Delmenhorst sowie den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch wieder mehrfach eingreifen müssen, weil sich nicht alle an die Vorschriften der Allgemeinverfügung aufgrund der Corona-Krise halten. Insgesamt 17 mal registrierte die Polizei im Inspektionsgebiet Ordnungswidrigkeiten sowie eine Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz. Insbesondere das Kontaktverbot von mehreren Personen wurde dabei des Öfteren ignoriert.

So entdeckte die Polizei etwa am Freitagabend am Lehmkuhlenweg in Wildeshausen gegen 22.30 Uhr eine Gruppe von vier Personen. Die Jugendlichen lebten nicht in einem Haushalt, wie sich bei einer Überprüfung der Identitäten herausstellte. Sie hielten nicht den Mindestabstand von anderthalb Metern ein. Eine ähnliche Situation spielte sich ebenfalls am Sonnabend auf dem Parkplatz an den Graften in Delmenhorst ab. Dort hielten sich gegen 0.35 Uhr drei Menschen auf, die ebenfalls nicht den nötigen Mindestabstand einhielten und nicht in einem Haushalt lebten. In allen Fällen sprachen die Polizisten einen Platzverweis aus und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Gleich 16 Menschen hatten sich darüber hinaus in Wildeshausen in einer Privatwohnung an der Michaelstraße zu einer Party auf engstem Raum versammelt, von der die Polizei Kenntnis erhielt. „Unverzüglich und konsequent“ lösten die Einsatzkräfte die Feier am Sonntag gegen 0.30 Uhr auf, heißt es im Polizeibericht. Auch in einer Wohnung an der Straße Am Stadion in Delmenhorst feierten mehrere Erwachsene mit Kindern. Dort griff die Polizei am Sonnabend gegen 22.50 Uhr ein. Auch gegen diese Gruppe wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neben Privatpersonen hielten sich aber auch einige Unternehmer nicht an die Vorschriften. Nach Angaben der Polizei öffnete etwa in Delmenhorst der Besitzer eines Telefongeschäfts an der Bahnhofstraße am Freitag seinen Laden für den Kundenverkehr. Nachdem ihn die Einsatzkräfte auf die Allgemeinverfügung hinwiesen, zeigte er Verständnis und schloss das Geschäft gegen 14.50 Uhr. Auch eine Gaststätte an der Schulstraße hatte am Freitag geöffnet. Dort fanden die Polizisten gegen 17.45 Uhr drei Personen vor, die alkoholische Getränke konsumierten.

Strafanzeige musste die Polizei gegen eine Familie im Landkreis Wesermarsch stellen. Diese hielt sich in Stadland in ihrer Ferienwohnung auf, obwohl sie bereits durch die Kreisverwaltung dazu aufgefordert worden war, diese zu verlassen und zu ihrem Erstwohnsitz zurückzukehren. Da die Familie der Aufforderung nicht nachkam, blieb der Polizei am Sonnabend nichts anderes übrig, als ein Strafverfahren einzuleiten. Weiterführende Maßnahmen werden in Absprache mit dem Landkreis Wesermarsch erfolgen.

Verstöße wurden dagegen nicht in den Verbrauchermärkten in Delmenhorst festgestellt, obwohl bei der Polizei vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren, dass die Anzahl der Kunden dort derart hoch sei, dass die Bestimmungen nicht mehr eingehalten werden könnten. Daraufhin kontrollierten Einsatzkräfte verschiedene Märkte in der Stadt, allerdings ohne Verstöße festzustellen. Die Polizei nahm aber noch einmal Kontakt zu den Marktleitern auf und wies auf die Einhaltung der Allgemeinverfügung hin. Ziel der Kontrollen sei dabei auch, dass Supermärkte nicht als Ersatz-Treffpunkte für Bürger genutzt würden.

Während ein Großteil der Menschen, die gegen die Verbote verstießen, verständnisvoll war und die Anweisungen der Polizei befolgten, reagieren auch einige der Betroffenen mit Ärger und Unmut. Die Polizei sieht die konsequenten Kontrollen auch weiterhin als erforderlich an und werde diese fortdauernd und mit höchster Priorität – zukünftig auch in Verbrauchermärkten – durchführen, heißt es.