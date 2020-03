Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Dienstag mehrfach ausgerückt, um die von einem Brandstifter gelegten Brände zu löschen (Symbolfoto). (Björn Hake)

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag einen Brandstifter festnehmen können. Wie die Polizei mitteilt, steht der 38-jährige Mann im Verdacht, gleich drei Feuer in der Nacht gelegt zu haben. Bei der dritten Tat ertappten Einsatzkräfte den Brandstifter auf frischer Tat, als er gerade dabei war, die Plane eines Lastwagens anzuzünden.

Eine Anwohnerin der Görlitzer Straße hatte den Mann gegen 5 Uhr vor der dortigen Kirche entdeckt und gesehen, wie er neben dem Laster mit Feuer hantierte. Sie alarmierte die Polizei, die gleich mehrere Beamte zum Einsatzort schickte, wo die Plane des Lasters bereits in Flammen stand. Der Täter flüchtete in Richtung Liegnitzer Straße. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten den Mann dann jedoch in der Jägerstraße stellen. Sie fanden bei ihm eine Lötlampe. Der 38-Jährige wurde festgenommen, während die Feuerwehr den brennenden Wagen löschte.

Auf der Dienststelle gab der mutmaßliche Brandstifter die Tat schließlich zu, äußerte sich allerdings nicht zur Motivation. Bei einer Wohnungsdurchsuchung, die anschließend angeordnet wurde, konnten zudem keine tatrelevanten Gegenstände mehr gefunden werden. Aufgrund mangelnder Haftgründe beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg keinen Haftbefehl, sodass der Mann wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden musste. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Derweil geht die Polizei davon aus, dass der 38-Jährige wohl auch noch für zwei weitere Feuer in der Nacht verantwortlich sein könnte. Gegen 2.30 Uhr war vor einem Mehrfamilienhaus an der Elbinger Straße ein blauer Großmüllbehälter in Flammen aufgegangen, die Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Außerdem stellte die Polizei gegen 4.10 Uhr einen vollkommen ausgebrannten Kinderwagen vor einem Mehrfamilienhaus an der Jägerstraße fest, der wohl im Eingangsbereich des Hauses in Brand gesetzt worden war. Nur durch das Einschreiten der Hausbewohner, von denen sich mehrere ebenfalls vor dem Haus aufhielten, konnte Schlimmeres verhindert werden.

„Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der drei Sachverhalte, geht die Polizei von einem Zusammenhang aus“, heißt es im Polizeibericht weiter. Ob der 38-Jährige auch für die beiden anderen Fälle verantwortlich ist, soll nun ermittelt werden. Außerdem überprüft die Polizei, ob der Mann auch für eine zurückliegende Brandserie verantwortlich sein könnte.