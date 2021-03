Beamte der Polizei haben am Freitag drei Tatverdächtige festgenommen, die zuvor in eine Tankstelle am Hasporter Damm eingebrochen waren. Nach Angaben der Polizei begaben sich die Tatverdächtigen gegen 3.30 Uhr auf das Tankstellengelände und verschafften sich über eine Tür Zutritt zu dem Verkaufsraum. Während sie diverse Zigarettenschachteln einpackten, näherten sich Beamte dem Gebäude und nahmen die drei Personen vorläufig fest. Laut Polizeibericht sind keine Waren aus dem Verkaufsraum abhandengekommen. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 19-Jährige sowie einen 21-Jährigen aus Delmenhorst. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entließen die Beamten die vorläufig festgenommenen Personen aus den polizeilichen Maßnahmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls ein.