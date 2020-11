Weil sie nach einem Verkehrsunfall in Wildeshausen von der Unfallstelle geflüchtet ist, erwartet eine 20-jährige Frau nun ein Strafverfahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 22-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr mit seinem Auto von der Wittekindstraße nach rechts in die Burgstraße abbiegen. Dabei musste dieser abrupt bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Radfahrer zu verhindern. Diesen Bremsvorgang bemerkte die hinter ihm Fahrende junge Frau zu spät. Sie fuhr dem 22-Jährigen mit ihrem Wagen hinten auf. Anschließend entfernte sich die 20-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizisten die Unfallverursacherin im Nahbereich antreffen. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt.