Die Polizei hat am Samstag eine Hochzeitskolonne angehalten. (Symbolbild) (imago)

Mit quietschenden Reifen führte ein Bräutigam am Samstagabend eine Hochzeitskolonne in Delmenhorst an. Die Polizei Delmenhorst beobachtete, wie das Fahrzeugheck beim Abbiegen schon aus der Kurve ausbrach und hielt den BMW daraufhin an, um den Fahrer zu kontrollieren und ein "verkehrserzieherisches Gespräch" zu führen, teilt die Polizei mit.

Dabei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer keinen Führerschein hat. Die Polizisten nahmen daraufhin die Personalien des Mannes auf. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Hochzeitgesellschaft konnte ihren Weg nach einem Fahrzeugführerwechsel fortsetzen. Sie wurde bereits in den frühen Abendstunden in Bremen von der dortigen Polizei eindringlich hinsichtlich ihres Fahrverhaltens ermahnt. (var)