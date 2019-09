Wer kann etwas zu diesen vermutlich gestohlenen Gegenständen sagen? (Polizei)

Die Polizei Delmenhorst sucht die Besitzer eines Bohrhammers des Herstellers Metabo mit entsprechenden Aufsätzen, einer gelben Postkiste, einer roten Werkzeugkiste, einer Wildkamera und eines blanko Kfz-Kennzeichens. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt. Sie haben die Gegenstände bei zwei Männern gefunden, einem 32-jährigen Delmenhorster und einem 34-jährigen Bremer, die bereits am 27. August festgenommen wurden, weil sie unter dem dringenden Tatverdacht standen, einen Einbruch im Gewerbegebeit in Anneheide begangen zu haben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen haben die Beamten schließlich diese Gegenstände sichergestellt. Die beiden Verdächtigen konnten nicht nachweisen, dass sie die Sachen gekauft haben.

Die Gegenstände konnten bislang keinem weiteren Einbruch zugeordnet werden. Zeugen oder die rechtmäßigen Eigentümer werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bei dem Einbruch in Annenheide an der Feldhusstraße hatten die Männer ein sogenanntes Wertgelass mitgenommen. Nach ihrem Einbruch flüchteten sie mit einem vom Firmengrundstück gestohlenen Fahrzeug. Sie wurden in der Nähe des Tatorts im Rahmen der polizeilichen Fahndung aufgegriffen.