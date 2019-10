Zwei Täter wurden beim Einbruchsversuch gestört. (Symbolbild) (Frank Rumpenhorst/DPA)

Ganderkesee. Männlich, jugendliches Alter, europäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, bekleidet mit einer hellen Jacke – so beschrieben Zeugen einen von zwei Einbrechern, die am Mittwoch gegen 11 Uhr in ein Haus an der Beethovenstraße eindringen wollten und dabei gestört wurden. Weitere Hinweise an 0 44 31 / 94 10.