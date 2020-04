Wüsting. Eine Scheune an der Grummersorter Dorfstraße hat am Freitag Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wüsting um 21.40 Uhr dort eintrafen, stand sie bereits komplett in Flammen und konnte nicht mehr gerettet werden. Allerdings konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die umliegenden Gebäude übergreift. Die Polizei in Wildeshausen bittet Zeugen, sich unter 0 44 31 / 94 10 zu melden.