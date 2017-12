Feuer in Schweinestall in Klosterseelte

Polizei: Ursache war vermutlich Gas-Verpuffung

Das Feuer in einem Schweinestall in Klosterseelte, bei dem am vergangenen Donnerstag fast 700 Tiere verendeten, ist vermutlich durch eine Gas-Verpuffung entstanden.