Die Polizei durchsuchte Objekte in Delmenhorst, Bremen, Bremerhaven und Emden. (Björn Hake)

Bei einer Razzia hat die Polizei am Mittwochmorgen zwei mutmaßliche Betrüger aus Delmenhorst festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, waren im Zuge der seit Dezember 2018 laufenden Ermittlungen zwei Männer ins Visier der Ermittler geraten. Sie sollen gemeinsam mit fünf anderen Tatverdächtigen für 192 Betrugsdelikte verantwortlich sein.

Unter anderem sollen sie Waren im Internet bestellt haben, die nie bezahlt wurden und Leistungskreditbetrug begangen haben, bei dem Dienstleistungen entweder nicht erbracht oder nicht bezahlt wurden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 185.000 Euro.

Am Mittwochmorgen durchsuchten die Beamten acht Objekte in Delmenhorst, Bremen, Bremerhaven und Emden nach Beweismitteln. Dabei wurde ein 22-jähriger Delmenhorster festgenommen, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen anderer Delikte vorlag. Gegen einen 25-Jährigen aus Delmenhorst, der laut Polizei einer der beiden Hauptverdächtigen ist, wurde ebenfalls ein Haftbefehl vollstreckt. Er befindet sich in Untersuchungshaft. (sei)