Nach einer Massenschlägerei in Ganderkesee verstärkt die Polizei ihre Präsenz vor Ort. Am Samstagabend schlugen sich etwa 20 Personen auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes im Grünen Weg. Laut Polizei haben Anwohner berichtet, dass das Parkdeck nach Ladenschluss verstärkt von Jugendlichen aufgesucht wird. Die Polizei reagiert nun und will dort verstärkt Streife fahren.

Am Samstagabend bemerkten Zeugen gegen halb elf nachts die Schlägerei. Die ortsansässigen Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren seien laut Polizei stark alkoholisiert aber unverletzt gewesen. Die Beamten lösten die Situation auf. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter 04222/94460 entgegen.