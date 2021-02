Am vergangenen Mittwoch haben sich nach Angaben der Polizei Delmenhorst wieder Betrügereien am Telefon in Delmenhorst und umzu gehäuft. Die Beamten raten, niemals auf solche Anrufe einzugehen und diese im Zweifelsfall auch bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Jüngstes Opfer war nach Mitteilung der Beamten eine 89-Jährige, die von einem vermeintlichen Arzt, der sich als „Doktor Weber“ ausgab, angerufen wurde. Er berichtete, dass ihre Tochter und ihr Ehemann an Corona erkrankt seien. Für die Behandlung sei eine „Spritze“ erforderlich, die auch Donald Trump bekommen habe und 40.000 Euro koste. Eine „Frau Blume“ werde vorbeikommen und das Geld abholen, erklärte ihr der Betrüger. Wie die Polizei berichtet, sei unmittelbar nach dem Gespräch die unbekannte Frau vorbeigekommen und habe 10.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von circa 30.000 Euro entgegengenommen.

Anschließend stellte die 89-Jährige fest, betrogen worden zu sein und meldete den Vorfall der Polizei. Sie beschreibt die mutmaßliche Betrügerin als 1,60 bis 1,70 Meter große Frau mit normaler Statur, schulterlangen schwarzen Haaren und dunklem Teint. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Steppjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhe.