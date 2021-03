Am Donnerstag haben sich bislang unbekannte Täter als Handwerker ausgegeben und so einen Diebstahl an der Utrechter Straße begangen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr. Unter einem Vorwand gelangten die falschen Dachdecker in die Wohnung der 81-Jährigen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Täter schließlich mehrere Schmuckstücke und Bargeld im Wert von über 6000 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Täter ein und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können. Laut Beschreibung der Seniorin soll der erste Täter dick und etwa 1,85 bis zwei Meter groß sein. Während der Tat trug er eine Mütze und eine Brille. Außerdem beschrieb die 81-Jährige die Kleidung des etwa 50 Jahre alten Trickbetrügers als dunkel. Der zweite Täter sei dagegen von schlanker Statur und rund 20 Zentimeter kleiner gewesen. Auch er trug dunkle Kleidung und eine Mütze. Zudem fiel der älteren Dame eine schwarze Aktentasche auf, die er bei sich trug. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.