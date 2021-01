Ein Trickbetrüger gab sich kürzlich an der Haustür als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, im Haus den Druck aus den Wasserleitungen zu lassen, Zugang in das Wohnhaus (Symbolbild). (POLIZEI)

Ein Trickbetrüger hat sich am Dienstag gegenüber einer 89-jährigen Frau aus Delmenhorst als Handwerker ausgegeben. Er verschaffte sich unter diesem Vorwand Zugang in das Wohnhaus der Seniorin. Der Delmenhorsterin hatte er geschildert, im Haus sei Druck aus den Wasserleitungen zu lassen. Er gab dabei an, dass dies notwendig sei, weil das Wasser für eine kurze Zeit abgestellt werden würde. Nachdem er sich so Zutritt ins Wohnhaus erschwindelt hatte, durchsuchte er die Wohnung und erbeutete eine Geldbörse mit einer EC-Karte und Bargeld.

„Sich als Person mit einer offiziellen Funktion auszugeben, ist nur eine Masche der Tricktäter und Tricktäterinnen“, sagt Ricarda von Seggern aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Darüber hinaus würden oftmals auch Notlagen vorgetäuscht. So komme es immer wieder vor, dass die Täter Übelkeit vortäuschen oder einen Toilettengang erbitten. Ziel ist es, in die Wohnung gelassen zu werden. Es werden Geschichten erfunden und um Hilfe gebeten, weil man sich etwa verletzt habe oder nach einem entlaufenen Haustier suche. Oftmals geht es bei der Täuschung auch um persönliche Beziehungen: Mittels des Enkeltricks soll das Opfer getäuscht werden. In solchen Fällen rufen die Betrüger schon zuvor per Telefon bei ihren potenziellen Opfern an und geben sich als Verwandte aus. Sie geben dann vor, aus unterschiedlichen Gründen in einer finanziellen Notlage zu sein und dringend Bargeld zu benötigen.

Die Polizei gibt zu Bedenken, dass sich die Tricktäter immer wieder als sehr erfinderisch erweisen und teilweise auch schauspielerische Begabungen mitbringen. So ergäben sich ständig neue Sachverhalte und Vorwände, die nicht vollständig aufzählbar sind.

„Sollte bei Ihnen eine Person mit einem solchen oder ähnlichen Vorwand vor der Haustür stehen, schenken Sie kein grundsätzliches Vertrauen und lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung“, rät Ricarda von Seggern.

Wer keinen Besuch erwartet oder keinen Termin vereinbart hat, sollte sich rückversichern, bevor er eine fremde Person in das Haus lässt. „Sollte Ihnen einer der geschilderten Fälle widerfahren, merken Sie sich das Aussehen der Person und die möglicherweise mitgeführten Fahrzeuge und informieren Sie Ihre zuständige Polizeidienststelle“, sagt von Seggern. Die Polizei in Delmenhorst ist unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 zu erreichen.