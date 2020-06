Kein guter Tag für einen 19-jährigen Polizeikommissaranwärter: Er hat am Montagvormittag einen Unfall auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee verursacht, in den zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei verwickelt waren. Wie die Beamten mitteilen, wollte der 19-Jährige gegen 9.35 Uhr im Rahmen einer Ausbildungsfahrt mit einem zivilen Funkstreifenwagen von der Autobahnabfahrt Ganderkesee-West nach links auf die Grüppenbührener Straße abbiegen und übersah dabei den Wagen eines 68-jährigen Ganderkeseers. Durch die Kollision geriet dessen Fahrzeug in den Gegenverkehr, kippte auf die Seite, rutschte gegen eine Leitplanke und touchierte auch noch einen Streifenwagen der Polizeistation Bookholzberg. Durch den Unfall wurde der 68-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus brachten. Die insgesamt vier beteiligten Polizisten blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 10 000 Euro. Auf den 19-jährigen Polizeischüler kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall zu.