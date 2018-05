Bei Schlägerei in Ganderkesee

Polizisten mit Flaschen beworfen

In einer Gaststätte in Ganderkesee hat es am Donnerstagabend eine Schlägerei mit mehreren Verletzten gegeben. Dabei wurden Polizisten massiv angegangen, Rettungskräfte in ihrer Arbeit behindert.