Mit ihrem Poseidon-Wagen konnten die Adelheider ihren Titel des besten Festwagens aus dem Vorjahr verteidigen. (INGO MOELLERS)

Sie haben es wieder geschafft. Nachdem die Adelheider im vergangenen Jahr mit einem aufwendigen Aladin-Festwagen beim Fasching um den Ring für Furore gesorgt haben, konnten sie diesmal die Wertung mit dem Thema „Poseidon“ für sich entscheiden. Vielleicht spielte beim Jury-Votum auch die Tatsache eine Rolle, dass das Thema Wasser natürlich perfekt zum verregneten Nachmittag passte.

Ein veritabler Klabautermann mit Dreizack dominierte den Wagen, den die Gruppe um ihren Leiter Steffen Pitzschler gebaut hatte. Im hinteren Teil hatte eine lilafarbene Krake ein Schiffswrack fest im Griff – Haie schwammen durch die Luken. Damit verwiesen die Adelheider den Hausmänner-Stammtisch sowie den SV Urneburg und Friends auf die Plätze zwei und drei. Beide Gruppen hatten sich das Thema Außerirdische gewählt: Während der Hausmänner-Stammtisch fliegende Untertassen um den Ring schickte, setzten die Urneburger auf eine Rakete und einen Planeten auf ihrem Wagen.

Die Wildeshauser Zuckerpuppen kamen als petrolfarbene Schmetterlinge. (INGO MOELLERS)

Der Faschingsumzug 2020 war erneut ein Beleg dafür, dass die Spitze der Festwagen eng beieinander liegt. So wären auch das American Diner des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege oder der mit Schaukeln ausgestattete Peter-Pan-Wagen der Landjugend Sandersfeld verdiente Sieger gewesen. Mit Platz sechs schaffte es die Landjugend Dötlingen-Hatten mit ihrer Schokoladenfabrik sogar aus dem Stand in die Spitzengruppe.

Bei den Fußgruppen mit Mottowagen hatte die Faschingsgemeinschaft Bürstel-Immer mit ihrem Motto „Immer im Bienenglück“ die Nase vorn. Das Motto bezieht sich natürlich auf die Initiative des Immeraner Landwirts Onno Osterloh, der auf einem Feld in der Nähe des Bürsteler Fuhrenkamps mit unterschiedlichem Saatgut eine insektenfreundliche Fläche geschaffen hat. Ein bisschen Werbung in eigener Sache also. Hübsch war auch der Einfall der Gruppe, statt Bonschen frische Tulpen an die Umzugsbesucher(innen) zu verteilen. Das hat es beim Fasching um den Ring auch selten (wenn überhaupt schon) gegeben. Auf Platz zwei landete die Gruppe Happy Feet, die als „happy fruits“ mit einem Obstkorb für Farbtupfer im regentristen Grau sorgte. Für die erfolgsverwöhnten „Spätzünder“, die die Wertung in den vergangenen sechs Jahren viermal gewonnen hatten, blieb in diesem Jahr nur Rang drei. Sie waren mit einer fliegenden Dampflok an den Start gegangen.

Mit Bienen und Blumen zum Erfolg: Die Faschingsgemeinschaft Bürstel-Immer. (INGO MOELLERS)

In der Konkurrenz der Fußgruppen waren einmal mehr die Likörellis das Maß aller Dinge. Sie waren als farbenfrohe Pinsel angetreten, und ihr Motto „Wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt“ barg genügend Trotz, um die widrigen äußeren Bedingungen vergessen zu lassen. Aufwendig war auch das Outfit der Rache-Engel, die als fantasievolle Meereswesen auf dem zweiten Platz landeten. Erneut im Vorderfeld platzieren konnten sich die Bremen Unicycler auf Rang drei, die sich auf den nassen Straßen als radelnde Heuschrecken ausstaffiert hatten.

Die Wildeshauser Zuckerpuppen wurden als petrolfarbene Schmetterlinge mit Rang fünf etwas unter Wert geschlagen. Aber natürlich muss man anerkennen, dass die Handballnarren (Platz vier), die mit ihrem Motto „Fisch‘s Fischer fischen Fasching frische Fische“ in Friesennerzen angetreten waren, schlicht das Kostüm an den Start gebracht haben, das in diesem Jahr Programm war. Jury-Sprecher Carlos Fleischer, der die Präsentation der Ergebnisse von Dirk Wieting geerbt hatte, gestand dann auch ein, dass das Wetter eine faire Bewertung nicht gerade einfacher gemacht habe.

Fester Bestandteil des Frühschoppens ist inzwischen auch, dass Moderator Markus Weise seine Späße mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Dürr treibt. Nachdem Dürr den Faschingsauftakt am 11.11. aufgrund einer Sitzungswoche im Bundestag verpasst hatte, ließ Weise ihn nun mit verbundenen Augen jenen imaginären Parcours bewältigen, den im Haus Adelheide ersatzweise der neue Erste Gemeinderat Matthias Meyer absolviert hatte. Und Dürr wirkte bei seinen Verrenkungen nicht so, als wüsste er, dass die Helfer der Männergarde die vermeintlichen Hindernisse auf der Bühne bereits längst wieder entfernt hatten.

Ehrenkappe für die Bürgermeisterin

In den erlauchten Kreis der Ehrenkappenträger wurde unterdessen Bürgermeisterin Alice Gerken aufgenommen. Die Entscheidung ist vertretbar, da die Rathauschefin nicht nur dienstlich den Fasching unterstützt, sondern sich auch privat für die Sache engagiert. So hat sie unter anderem mehrfach am Umzug teilgenommen. Und wie Laudator Stefan Hinderlich verriet, habe sie die Zeit, in der das Prinzenpaar im Rathaus regiert, auch schon genutzt, um zum Rosenmontagsumzug nach Köln zu fahren. Gerken versprach unterdessen, sich nicht um ihre Frisur zu sorgen, sondern sie werde „voller Stolz an allen Tagen meine Ehrenkappe tragen“. Weiterhin ehrte der scheidende GGV-Präsident Uwe Meyer den früheren Schatzmeister Horst Köhler, der seit 50 Jahren dem GGV-Festausschuss angehört.

Traditionell gab die GGV am Rande des Frühschoppens auch das Motto für die Saison 2020/2021 bekannt. Es soll lauten „70 Jahre gemeinsam närrisch.“