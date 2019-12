1994 war ein gutes Jahr für das städtische Klinikum – es erwirtschaftete Gewinn. (Hauke-Christian Dittrich/DPA)

So wie auf dem Delmenhorster Rathausplatz hat inzwischen in Stadt und Land der Weihnachtsbaumverkauf begonnen. In Delmenhorst werden nach Angaben der Händler vor allem Tannenbäume zwischen 1,80 Meter und zwei Metern gekauft. Die Preise haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Eine gute Tanne kostet circa 17 Mark, aber auch wer etwas ganz Edles und Großes zu Weihnachten im Wohnzimmer stehen haben möchte, wird fündig – allerdings zu Preisen bis zu 100 Mark. (15. Dezember 1994)



Allein in Delmenhorst seien während des Zweiten Weltkriegs rund 15 000 Ausländer aus 15 Nationen zur Zwangsarbeit herangezogen worden. Und sie wurden nicht etwa nur in der Industrie, sondern auch in kleineren Handwerksbetrieben, der Landwirtschaft, bei der Reichsbahn und der Stadt eingesetzt. Das geht aus einer neuen Veröffentlichung des Oldenburger Autorenteams für kritische Geschichtsschreibung hervor. In ihrem jüngsten Buch mit dem Titel „Die im Dreck lebten“ gewähren die beiden Autoren Günter Heuzeroth und Peter Szynka einen Einblick in das damalige Lagersystem der Städte Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Wilhelmshaven und die Behandlung der Zwangsarbeiter. Demnach haben sich zwischen 1939 und 1945 auch in dem damals etwa 28 000 Einwohner zählenden Delmenhorst viele Firmen der ausländischen Menschen „bedient“. Delmenhorst wies seinerzeit die meisten Industrie- und Handwerksbetriebe aller Kommunen im Oldenburger Land auf und litt unter Arbeitskräftemangel. Die Zwangsarbeiter fristeten in den Lagern der Firmen und der „Deutschen Arbeitsfront“ ein trostloses Dasein. Das größte von mehr als 30 Lagern in Delmenhorst sei das Zwangsarbeiterlager an der Teppichstraße gewesen. Wie es in dem Buch weiter heißt, waren in diesem Lager, das von Werksschutz, Volkssturm und der Polizei bewacht wurde, rund 1000 Menschen untergebracht, die für den Weser-Flugzeugbau in Delmenhorst arbeiten mussten. (20. Dezember 1994)



Die Städtischen Kliniken Delmenhorst haben in diesem Jahr ein schönes Plus erwirtschaftet. So konnten durch Mehreinnahmen und gleichzeitige Ausgabekürzungen bisher fast 2,3 Millionen Mark und damit 800 000 Mark mehr als veranschlagt für Instandsetzungsmaßnahmen zurückgelegt werden. Und trotzdem bleibt ein Gewinn von knapp 1,4 Millionen Mark. Investitionen ins Krankenhaus sind auch dringend nötig, denn mittlerweile sei dort unter anderem wegen zurückgeschraubter Fördermittel des Landes ein Investitionsstau von rund 4,2 Millionen Mark entstanden, wie SPD-Ratsfrau Ingrid Klattenhoff im Stadtrat konstatierte. (16. Dezember 1994)



Die Festrede beim alljährlichen Stadtempfang in der Delmeburg hielt diesmal Bremens Bausenatorin Eva-Maria Lemke. Sie forderte eine Stärkung der hiesigen Region. In ihr lägen Chancen, „die wir nutzen müssen“, sagt die Senatorin. Dabei dürfe die Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden in der Gemeinsamen Landesplanung keine Einbahnstraße sein, sondern „alle Partner sollten – gerade wegen der starken Zersplitterung der Region – legitime Eigeninteressen wahren können“. Unter den 460 Gästen waren auch Delmenhorster Schüler, ausländische Mitbürger sowie Regierungspräsident Bernd Theilen und Vertreter der Nachbargemeinden. (17. Dezember 1994)



Bei C&A am Delmenhorster Rathausplatz gab's wieder Reibekuchen. Der Förderverein der Schule an der Karlstraße veranstaltete dort zum zehnten Mal seine alljährliche Adventsaktion. Diesmal war zur Unterstützung auch ein Clown mit Drehorgel dabei. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Reibekuchen und Apfelmus, aber auch von Schmalzbroten, Klaben, Honig und Glühwein sollen für den Kauf von behindertengerechten Fahrrädern verwandt werden. (20. Dezember 1994)



Seit vielen Jahren kümmern sich im Delmenhorster Fischereiverein Gewässerwarte um den Erhalt der Artenvielfalt in den Flüssen in und um Delmenhorst. In diesem Jahr haben sie knapp 100 000 Meerforellen- und Lachseier in der vereinseigenen Zuchtanlage bis zu „Brütlingen“ herangezogen. Durch die eigene Zucht sollen die Fische eine Prägung für ihr „Kindheitsgewässer“, also in diesem Fall die Delme, bekommen. Sind die Lachse und Meerforellen einmal geprägt, zieht es sie nach circa vier Jahren aus dem Atlantik auch wieder zum Laichen zurück in ihr heimisches Delmenhorster Gewässer. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Etwa zwei Jahre bleiben die Jungfische noch hier, bis sie als „Silberlinge“ ihre verlustreiche Reise zum Atlantik und zurück antreten. Etwa 98 Prozent, so wird geschätzt, erreichen ihre heimatlichen Laichgebiete nicht mehr. (20. Dezember 1994)



In den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen befindet sich mit Nicole Winkelmann-Bünte erstmals eine Frau. Sie wurde auf der Jahreshauptversammlung der Wehr mit Beifall von ihren Kameraden willkommen geheißen. (19. Dezember 1994)



Wer weiter in Nachrichten und Geschichten aus vergangenen Zeiten stöbern möchte, kann das in unserem digitalen Archiv unter www.weser-kurier.de/plus/archiv.