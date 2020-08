Christoph Pawlowski inmitten seines Warensortiments am neuen Standort an der Nienburger Straße. Der Kaufmann hofft, dass es noch zu einer Einigung über die Neueröffnung kommen wird. (INGO MÖLLERS)

„Die Politiker sind sehr rege geworden“, sagt Christoph Pawlowski. Ende vergangener Woche gab das Verwaltungsgericht Oldenburg der Stadtverwaltung Recht, die Geschäftseröffnung des Postenhandels Nord am neuen Standort an der Nienburger Straße Anfang des Monats verboten zu haben (wir berichteten). Die Firmeninhaber haben sich nach der juristischen Schlappe gegen die Verwaltung in einem Schreiben an alle Ratsmitglieder gewandt. „Wir möchten damit einen politischen Prozess in Gang setzen“, erklärt Christoph Pawlowski.

Umstritten ist die Frage, welches Sortiment die Gebrüder Pawlowski in Stickgras vorhalten dürfen und welches Warenangebot einem Verkauf in den Geschäften der Innenstadt vorbehalten bleiben soll. Darüber hat der Rat nämlich Festlegungen in sein Einzelhandelskonzept geschrieben. Damit soll die besondere Bedeutung der City auch als Einkaufsstätte für Delmenhorst hervorgehoben und es sollen die dort ansässigen Läden geschützt werden. „Dabei fände unser Sonderpostenverkauf an nur wenigen Tagen im Monat statt“, wendet Christoph Pawlowski ein. Er versteht sein Geschäft nicht als Konkurrenz zur Innenstadt. Wie schon zuvor im Jute-Center wolle der Postenhandel im Gebäude des ehemaligen Max-Bahr-Baumarktes nur an sechs Tagen pro Monat öffnen. „Wir haben die Öffnung wegen der Corona-Krise von ursprünglich drei auf sechs Tage pro Monat ausgedehnt, weil wir jeweils nur weniger Kunden Einlass gewähren dürfen, wegen der Abstandsregeln“, erläutert Pawlowski. Wenn sich eine entsprechende politische Mehrheit bilden ließe, würde er gerne schon vom 31. August bis zum 5. September wieder in den Verkauf gehen.

Das Verkaufsverbot hatte die Unternehmer „wie aus heiterem Himmel“ getroffen. Noch vor der Unterschrift unter dem Mietvertrag habe man sich auch mit dem zuständigen Bauordnungsamt in Verbindung gesetzt. Man erhielt von dort den Hinweis, auf die Sortimentsgestaltung zu achten. Den Ratschlag hätten sie befolgt und angeboten, noch vor dem Eröffnungstermin, den Aufbau und das Warenangebot „gemeinsam durchzugehen“. Weil dies vonseiten der Verwaltung als nicht nötig erachtet wurde, konzentrierte man sich auf die Neueröffnung. Enttäuscht von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts erklärte Pawlowski schon Freitagnachmittag, dass man niemandem in der Stadt schaden wollte. Man werde Anfang dieser Woche den Dialog suchen und Vorschläge unterbreiten, „von denen ganz Delmenhorst profitiert“.

Das Geschäft muss so oder so weiterlaufen, zunächst hat das Team des Postenhandel Nord damit begonnen, die rund 5000 an der Nienburger Straße gelagerten Produkte in den firmeneigenen Onlineshop einzustellen. „Wir müssen ja auch Geld verdienen“, betont Christoph Pawlowski. Würde es mit der Stadt keinen Kompromiss über eine Verkaufsoption in der neuen Halle geben, müsse ein Alternativstandort gefunden werden. Bei der Suche nach einer passenden Immobilie blicke man dann auch über die Stadtgrenzen hinaus, kündigt Pawlowski an, der das aber nicht als Drohung verstanden wissen will. Der Kaufmann kann sich auch vorstellen, noch gezielter auswärtige Kundschaft in seinen Postenhandel zu locken und die Menschen dann an die Innenstadtkaufleute weiterzuvermitteln. Er denkt an ein Bonusheft, das seine Kunden später in der City einsetzen könnten.

Ein Vorstoß aus der Politik kam Dienstag von den Ratsvertretern Kathrin Seidel, Lothar Mandalka und Maximilian Martins. Der Rat solle seinen Beschluss für das Einzelhandelskonzept aufheben und die Verwaltung mit einer Neuformulierung beauftragen. Ein solches Konzept solle dann auch die Außenbereiche berücksichtigen. Dem Postenhandel Nord wäre umgehend die Betriebserlaubnis zu erteilen – der dagegen stehende Bebauungsplan könne angepasst werden.