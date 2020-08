Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat der Stadt Recht gegen, die Neueröffnung des Postenhandels Nord zu verbieten. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Das Rathaus untersagte den Gebrüdern Christoph und Jens Pawlowski zu Monatsbeginn die Neueröffnung ihres Postenhandels am Standort Nienburger Straße (wir berichteten). Gegen die Nutzungsuntersagung wandten sich die Kaufleute mit einem Eilantrag an das zuständige Verwaltungsgericht in Oldenburg. Am Donnerstag urteilten dort die Richter und gaben der Stadt Recht: Weil das geplante Warensortiment nicht von der Baugenehmigung aus dem Jahr 2017 gedeckt ist, handelte die Verwaltung rechtmäßig.

Die Richter folgten der Argumentation aus der Antragserwiderung der Verwaltung, erklärte Karl-Heinz Ahrens, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts. Im Sortiment des Postenhandels befänden sich zahlreiche sogenannte zentrumsrelevante oder nahversorgungsrelevante Waren. Nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Delmenhorst sollten derartige Angebote zum Schutz des Innenstadtbereichs gesteuert werden: In Bereichen, in denen mit Kaufkraftabzug zulasten des Zentrums zu rechnen sei, sollten nur Hauptsortimente mit nicht zentrumsrelevanten Waren zulässig sein. Das Warenangebot des Postenhandels stelle sich aber als eine bunte Mischung dar. Die Frage, ob einzelne Waren als zentrumsrelevant einzustufen seien und inwieweit ein Verkauf auf dem Grundstück möglich sei, bleibe einem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten.

„Die Stadt Delmenhorst sieht ihr Handeln durch die Gerichtsentscheidung in vollem Umfang bestätigt“, erklärte Rathaussprecher Timo Frers auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es habe an der Stelle keine Genehmigung für einen Sonderposten-Lagerverkauf gegeben. Geplant war, dort zu viele zentrumsrelevante Waren zu verkaufen. Der Stadtrat habe ein Einzelhandelsentwicklungskonzept beschlossen, um die Läden in der Innenstadt zu schützen. Das Papier diene der Verwaltung als baurechtliche Handlungsgrundlage. Zentrumsrelevante Waren hätten am Standort Nienburger Straße nur auf einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern Raum finden dürfen, der Postenhandel wollte dafür in der früheren Max-Bahr-Baumarkt-Immobilie aber rund 4500 Quadratmeter vorsehen.

Die Gebrüder Pawlowski planten ihre Neueröffnung für Montag, 3. August. Am Freitag vor dem großen Event verfügte die Stadtverwaltung einen Verkaufsstopp. „Wir mussten 10 000 potenzielle Kunden wegschicken“, hatte Christoph Pawlowski auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER erklärt. Die Verfügung habe die Unternehmer „wie aus heiterem Himmel“ getroffen. „Noch vor der Unterschrift unter den Mietvertrag, Anfang Juni, haben wir uns auch mit dem zuständigen Bauordnungsamt in Verbindung gesetzt“, so Pawlowski. Man erhielt von dort den Hinweis, auf die Sortimentsgestaltung zu achten. Den Rat hätten sie befolgt und angeboten, noch vor dem Eröffnungstermin, den Aufbau und das Warenangebot „gemeinsam durchzugehen“. Weil dies vonseiten der Verwaltung als nicht nötig erachtet wurde, konzentrierte man sich auf die Neueröffnung. Enttäuscht von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts erklärte Pawlowski am Freitagnachmittag, dass man niemandem in der Stadt und auch nicht in der Innenstadt schaden wollte. Man werde Anfang der Woche den Dialog suchen und Vorschläge unterbreiten, „von denen ganz Delmenhorst profitiert“.

Christian Wüstner, Sprecher der Innenstadtkaufleute, freut sich, dass die Stadt jetzt ein starkes Zeichen für die Innenstadt und ihre Unternehmen gesetzt habe. „Ich bin froh, dass man sich für die Belange von uns City-Unternehmern einsetzt“, betonte Wüstner. Dennoch hätte er es lieber gesehen, wenn für den Postenhandel schon vor dem verordneten Verkaufsstopp eine Lösung gefunden worden wäre, nun sei dem Unternehmen offensichtlich auch noch ein hoher Schaden entstanden.

Der Bereich Nienburger Straße zusammen mit dem Reinersweg gehört in Bezug auf das Thema Einzelhandelsaktivitäten übrigens über Verhandlungen mit dem Postenhandel Nord hinaus auf die Agenda. Die Richter geben es den Streitparteien als Aufgabe auf den Weg. Die Frage, ob einzelne Waren als zentrumsrelevant einzustufen seien und inwieweit ein Verkauf auf dem Baugrundstück möglich sei, sei im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens zu klären. Darüber hinaus wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite für kommendes Jahr die Schließung des dort seit beinahe 20 Jahren existierenden Elektrofachmarktes angekündigt. Wenn dessen Verkaufsräume neu vermietet werden sollen, muss erneut über das für seine Flächen genehmigte Warensortiment und dessen Innenstadtrelevanz gesprochen werden – dort wären aktuell nur der Handel mit Elektroartikeln oder Küchen zulässig.

Im Geltungsbereich des entsprechenden Bebauungsplans 347 befindet sich auch ein Schuhfachgeschäft, dessen Waren eigentlich auch dem Sortiment der City vorbehalten sein sollen. Und der B-Plan wird auch gerade neu aufgestellt. Ursprünglich war die Planung in den Jahren 2012 bis 2016 entwickelt worden. Zweck der Beratungen war bereits seinerzeit die Steuerung der Einzelhandelsnutzung.