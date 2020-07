Gewinnerin Eske (Mitte) mit Hille Krenz (links) und Katrin Gaida-Hespe. (Hauke Gruhn/Gemeinde Ganderkesee)

Ganderkesee. „Corona schreibt Geschichte(n)“ war der Wettbewerb getauft. Nun wurden die beiden Preisträgerinnen, die zwölfjährige Eske und die elfjährige Elisa-Marie, ausgezeichnet. Weil die Corona-Pandemie ein Ereignis von einer solchen Größe und Intensität ist, wie es unter den heute Lebenden wohl noch niemand erlebt hat. Ein schon jetzt historisches Ereignis und Phänomen, das einerseits die ganze Menschheit als Gesellschaftsereignis begreifen muss, das aber andererseits auch auf ganz privater Ebene seine Spuren hinterlassen hat, hinterlässt und noch hinterlassen wird. Unter diesem Aspekt hatte die Gemeinde in Person dreier Frauen, nämlich Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz, der Gleichstellungsbeauftragten Katrin Gaida-Hespe und der Leiterin der Gemeindebücherei, Sigrid Kautzsch, den Geschichtenwettbewerb initiiert.

„Wir hatten uns bereits während des harten Lockdowns im März überlegt, wie wir für die Kinder und Jugendlichen eine Art Ventil schaffen können, denn die gemachten Erfahrungen und Erlebnisse irgendwie rauszulassen, das kann häufig helfen“, sagt Büchereileiterin Kautzsch. Das „irgendwie“ ist in dem Fall wörtlich zu nehmen, denn der Wettbewerb war ausdrücklich so offen gehalten, dass nicht nur geschriebener Text, sondern eben auch gemalte Bilder, Songtexte oder Videos hätten eingereicht werden können. Die beiden Preisträgerinnen entschieden sich für zwei verschiedene Herangehensweisen: Eske wählte die geschriebene Geschichte und wurde kreativ, als sie ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Seuche Satz um Satz zu einer Geschichte formte. Elisa-Marie wählte die Form der Collage und sammelte die Bilder der Pandemie und wählte dann einen Teil aus, den sie dann zusammenmontierte.

Eske hatte in ihrer Geschichte über ihren zwölften Geburtstag geschrieben, der mitten in die Corona-Zeit fiel und entsprechend ganz anders ausfallen musste, als in den Jahren zuvor und zumindest in Eskes Erinnerung wohl auch in Jahren noch einen festen Platz gehabt hätte. Nun – verschriftlicht – wird er zu einer historischem Quelle, einem zeitgeschichtlichen Dokument. „Natürlich habe ich ganz viel an meine Freunde gedacht. So gerne hätte ich mit ihnen gefeiert“, schreibt Eske in ihrer Geschichte. „Aber nein, Corona hat mir schön einen dicken fetten Strich durch meine Geburtstagsfeier gemacht. Alles war geplant. Es sollte eine Harry-Potter-Motto-Party werden. Nun lag alles bereit, und keiner durfte von meinen Freunden dabei sein. Als ich abends im Bett lag, konnte ich nicht einschlafen und habe geweint, weil ich so traurig war. Und jetzt? – Ich fühle mich immer noch so, als wäre ich elf Jahre. Das liegt wohl daran, dass ich meinen Geburtstag nicht wie sonst mit meiner ganzen Familie und meinen Freunden feiern konnte. Es war ein halb so schöner Geburtstag wie sonst.“

Elisa-Maries Collage zeigt Bücher, auch die in der Gemeinde aufgestellten Abstandshinweise sind zu sehen und ein Foto einer Sammlung verschiedener Mund-Nase-Schutzmasken. Der für viele Schüler sinnbildlich gewordene Anblick des Login-Bereichs von I-Serv, einem Online-Portal, über das viele Schulen während der Zeit der Schulschließungen Aufgaben für das „Homeschooling“ zur Verfügung stellten, ist zu sehen. Und auch die leeren Straßen und Plätze während der Wochen der Quarantäne haben einen Platz in Elisa-Maries Montage erhalten sowie die Abbildung eines Gesellschaftsspieles.

„Kinder und Jugendliche waren die Bevölkerungsgruppe, die fast am längsten eingesperrt waren. Für die Erwachsenen ging es bald wieder ins Büro oder ohnehin regelmäßig in den Supermarkt, in den die Kinder nicht sollten. Die Schulen waren zu, die Spielplätze waren abgesperrt, kurzum haben Kinder ziemlich lange unter der Situation gelitten“, sagt Kautzsch. „Die Jugendzentren sind wieder offen. Wir merken aber deutlich, dass die Corona-Schutzmaßnahmen auch dafür sorgen, dass die Jugendlichen noch sehr zurückhaltend sind und die Jugendzentren noch nicht wieder so nutzen, wie sie es von früher gewöhnt waren“, sagt Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz. Es wird ein langer Weg zurück zu einer Art Normalität sein. Sich hin und wieder der eigenen Lebendigkeit zu vergewissern und Erlebnisse festzuhalten, kann dabei helfen, das Lebensglück nicht zu vergessen.