In der ambulanten Wohnungslosenhilfe gehen die Beratungsgespräche – mit Hygieneregeln – weiter. Gerade in diesen Tagen ist es für Henning Weerts (links) wichtig, den Kontakt zu den Obdachlosen nicht abzureißen zu lassen, damit die Aufbauarbeit der vergangenen Monate oder Jahre nicht durch die Corona-Pandemie wieder zunichte gemacht wird. (INGO MÖLLERS)

In einer Krise wie dieser trifft es diejenigen am härtesten, die es schon schwer haben. Dazu gehören obdachlose Menschen. Denn viele Einrichtungen, in denen die Wohnungslosen bisher für ein, zwei Nächte unterkommen konnten, sind zurzeit geschlossen, um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu minimieren. Das betrifft auch Tagesaufenthalte, wo sich die Betroffenen die Zeit vertreiben, eine warme Mahlzeit essen und sich beraten lassen konnten. „Die Situation für Obdachlose hat sich natürlich verschlimmert“, sagt Helmut Blauth, Einrichtungsleiter des Guts Dauelsberg. „Sehr viele schlafen in den Städten auf der Straße. Man sieht sie ja auch, sie sind ja nicht plötzlich verschwunden. Und andere übernachten unter prekären Verhältnissen bei Bekannten oder so“, erzählt Blauth.

Auch die Notunterkunft auf dem Gut Dauelsberg, in der Wohnungslose normalerweise für ein paar Nächte übergangsweise übernachten und der Körperhygiene nachgehen können, ist geschlossen. Genauso wie der Tagesaufenthalt der Diakonie in Delmenhorst/Oldenburg-Land. Dort wird jedoch telefonische Beratung angeboten, wie die Mitarbeiterin Kerstin Bartling berichtet. „Die Nachfrage ist genauso hoch wie sonst auch. Wir haben ja immer einen sehr guten Zulauf“, sagt sie.

Neben der telefonischen Beratung werden auch gewisse Basisangebote aufrechterhalten – allerdings kontaktlos. Ein Beispiel ist die postalische Erreichbarkeit. „Das machen wir dann am Tor“, so Bartling. Auch wenn eine große Not erkennbar ist, müssen die Mitarbeiter des Tagesaufenthalts nicht tatenlos zusehen. Sie haben Möglichkeiten, kontaktlos als Vermittler zu dienen. Wenn beispielsweise jemand eine Notunterkunft sucht, können sie ans Ordnungsamt verweisen. Bei größtem Hunger können sie an die Tafel vermitteln oder besonders bedürftigen Wohnungslosen etwas Essen zukommen lassen.

Ambulante Hilfe geht weiter

Auch in der ambulanten Wohnungslosenhilfe der Diakonie finden weiterhin Beratungen statt. „Wir haben einen festen Kundenstamm, mit dem wir ja in einem mehrjährigen Unterstützungsprozess stecken. Da ist es besonders wichtig, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen“, sagt Einrichtungsleiterin Anja Ammari. Hier geht es um den Erhalt und die Beschaffung einer Wohnung und einer Ausbildung sowie die Vermittlung und Sicherung eines Arbeitsplatzes, aber auch um Hilfe beim Aufbau sozialer Beziehungen und bei der Gestaltung des Alltags.

„Zurzeit dürfen wir keine Hausbesuche machen, sprechen aber mindestens einmal pro Woche mit den Menschen – entweder telefonisch, oder wir klingeln und sprechen draußen. Manchen stellen wir auch Lebensmittel vor die Tür“, erzählt Ammari. Die Beratung an sich findet ebenfalls oftmals telefonisch statt, aber auch zu normalen Öffnungszeiten im Büro. „Dafür machen wir zuvor am Telefon Termine ab. Wer kein Telefon hat, kann zur Sprechstunde kommen. Wir haben einen großen Wartebereich, in dem man zu viert mit je zwei Metern Abstand sitzen kann. Aber dank der vereinbarten Termine kommt das eigentlich gar nicht vor“, so Ammari.

Ein besonderes Problem ist für viele Betroffene das Geld, berichtet Ammari: „Die Leute kommen mit ihrem Geld oftmals nicht hin. Wegen der Knappheit an Lebensmitteln, die man bevorraten kann, können sie sich keinen ordentlichen Vorrat anlegen, mit dem sie über den Monat kommen. Und dann müssen sie auch noch oft die teureren Sachen kaufen, weil die günstigen vergriffen sind.“

Gut versorgt sind hingegen die Bewohner, die auf dem Gut Dauelsberg in der Wohnungslosenhilfe und der Eingliederungshilfe leben. Insgesamt 97 Plätze gibt es dort, und „es sind fast alle belegt“, sagt Helmut Blauth. Doch wie hält man sich mit so vielen Menschen auf einem überschaubaren Gelände an die Kontaktsperre und die Hygienevorschriften? „Da halten wir uns an die Empfehlungen des Bezirksverbandes Oldenburg, kurz BVO“, sagt Blauth. Und Michael Löning, der beim BVO für die Pressesarbeit zuständig ist, erklärt: „Wir verfolgen sowieso in allen Einrichtungen individuelle Hygienekonzepte. Nun sind noch Pandemiepläne hinzugekommen.“

Schulungen zu Hygiene und Abstand

Demnach darf niemand das Gut Dauelsberg betreten, der nicht dort lebt. Die Bewohner selbst wurden in Schulungen über die geltenden Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen aufgeklärt. „Sie halten auf Distanz Kontakt. Wir versuchen mit pädagogischen Maßnahmen unsere Bewohner dazu anzuhalten, auf dem Hofgelände zu bleiben“, so Löning. Seit dem Neubau der Wohnhäuser für die Eingliederungshilfe sind alle Bewohner in Einzelzimmern untergebracht. Bei Bedarf werden Mund- und Nasenmasken sowie Handschuhe und Desinfektionsmittel eingesetzt, die nach eigenen Angaben auch ausreichend vorhanden sind.

Auch bei der Essensausgabe wird die Abstandsregelung eingehalten, sodass laut Löning das Essen strukturiert in mehreren Durchgängen ausgegeben wird. Zudem wurde von den Beschäftigten für alle Bewohner ein zentraler Einkaufsdienst eingerichtet, „um eine individuelle Versorgung auch mit Konsumartikeln sicherzustellen“, erklärt Löning.