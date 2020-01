Das Kleine Haus in Delmenhorst ist ein Theater, in dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. (INGO MOELLERS)

Die Veranstaltungen im Kleinen Haus leben von den Künstlern auf Bühne, die mit ihren Fähigkeiten das Publikum zu beeindrucken versuchen. Sie sind die Hauptprotagonisten – und sie stehen im Mittelpunkt. Es gibt aber auch noch andere Menschen, ohne die eine Veranstaltung nicht funktionieren würde. Im Delmenhorster Theater sind das unter anderem Oliver Cordes, Thomas Wiegink und Mathias Duschek – die Experten für die Bühnentechnik.

„In der Regel sind das sieben bis acht Stunden, in denen wir alles vorbereiten. Manchmal sind es auch zehn Stunden, das hängt von der Veranstaltung ab“, erzählt Oliver Cordes, Meister für Veranstaltungstechnik, Fachrichtung Bühne und Studios. Die Tätigkeit beschreibt er als vielfältig. „Vom Tragen bis zum Programmieren gehört alles zu unseren Aufgaben. Wir haben viel zu tun“, meint Cordes. Einen einheitlichen Ablauf gebe es nicht, jedes Event müsse als einzelnes betrachtet werden.

„Vor jeder Veranstaltung bekommen wir vorab vom Produzenten eine Bühnenanweisung. Da steht das Wesentliche drin: was benötigt wird, technische Besonderheiten, Anforderungen.“ Meistens kommen die Techniker mit den Materialien vor Ort zurecht – immer ist das jedoch nicht der Fall. „Wir haben zwar ein großes Portfolio, aber manchmal müssen wir etwas dazu mieten“, berichtet Cordes. Somit bestimmt der Produzent maßgeblich den Aufbau der Bühnentechnik.