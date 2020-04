Die Polizei kontrolliert weiterhin genau, ob die Allgemeinverfügung wegen der Corona-Krise eingehalten wird. (Symbolfoto) (Björn Hake)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Auch am vergangenen Wochenende hat die Polizei in der Region wieder verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung durchgeführt. Dabei registrierten die Beamten insgesamt 13 Verstöße im Bereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

So kontrollierte die Polizei etwa am Sonntag auf dem Hasporter Damm ein Auto mit vier Insassen, die zuvor am nahegelegenen Hasportsee spazieren gewesen sind. Da die vier Menschen nicht familiär verbunden sind und auch nicht in einer häuslichen Gemeinschaft wohnen und sie innerhalb des Fahrzeuges auch nicht den Mindestabstand einhalten konnten, wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Am selben Tag kontrollierten Polizisten auch auf der Uhlandstraße in Wildeshausen drei Jugendliche, die sich bereits mehrfach auf dem Grünstreifen in der Wohnsiedlung trafen und auch bereits mehrfach kontrolliert worden waren. „Trotz vorheriger Aufklärung über die Regelungen der Allgemeinverfügung wurde gegen diese wieder verstoßen“, heißt es im Polizeibericht. Auch gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Zwei weitere Einsätze gab es am Sonntag in Großenkneten, wo sich auf einem Spielplatz an der Straße „Zur Bullerbäke“ drei Jugendliche verbotswidrig aufhielten. Auch an einem Badesee an der Straße „Am See“ trafen Einsatzkräfte vier Personen an, die dort grillten und dabei alle an einem Tisch saßen. Auch sie hielten nicht den erforderlichen Mindestabstand ein und waren weder verwandt noch in einer häuslichen Gemeinschaft. In beiden Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen und verfahren eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Polizisten Verstöße im Rahmen von Zusammenkünften in Privatwohnungen und Gärten fest, die gegen die Bestimmungen der Allgemeinverfügung verstießen. Auch in diesen Fällen wurden Verfahren eingeleitet.

Unproblematisch sah die Situation dagegen in den Baumärkten aus, deren Türen seit Sonnabend auch wieder für Privatpersonen offen stehen. „Erfreulicherweise kann berichtet werden, dass bei durchgeführten Kontrollen im Zusammenhang mit der Öffnung von Baumärkten keinerlei Verstöße gegen die vorliegenden Auflagen festgestellt werden konnten“, teilt die Polizei mit.