Mit der französischen Komödie "Ziemlich beste Freunde" startet am Freitag das Autokino in Hatten. (Senator Filmverleih)

Hatten. Nun steht es endlich fest, das Programm für das zweiwöchige Autokino, das Jan Meiners und sein Team des Tabularaaza-Festivals organisieren. An diesem Mittwoch ist auch der Vorverkauf für die Vorstellungen auf dem Parkplatz am Freibad gestartet. Der erste Film soll dann am Freitag über die Leinwand laufen. Das Programm:



Freitag, 24. April: Ziemlich beste Freunde (19 Uhr).



Sonnabend, 25. April: Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (15 Uhr), James Bond: Goldfinger (19 Uhr).



Sonntag, 26. April: Findet Nemo (15 Uhr), Der König der Löwen (19 Uhr).



Montag, 27. April: Pippi außer Rand und Band (15 Uhr), Das Wunder von Bern (19 Uhr).



Dienstag, 28. April: Das Dschungelbuch (15 Uhr), Bodyguard (19 Uhr).



Mittwoch, 29. April: Pippi außer Rand und Band (15 Uhr).



Donnerstag, 30. April: Susi und Strolch (15 Uhr), Scary Movie (19 Uhr).



Freitag, 1. Mai: Findet Nemo (15 Uhr), Ziemlich beste Freunde (19 Uhr).



Sonnabend, 2. Mai: Zoomania (15 Uhr), Django Unchained (19 Uhr).



Sonntag, 3. Mai: Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (15 Uhr), Der König der Löwen (19 Uhr).



Montag, 4. Mai: Der König der Löwen (15 Uhr), Die Ritter der Kokosnuss (19 Uhr).



Dienstag, 5. Mai: Pippi außer Rand und Band (15 Uhr).



Mittwoch, 6. Mai: Die Schöne und das Biest (15 Uhr), James Bond: Skyfall (19 Uhr).



Donnerstag, 7. Mai: Das Dschungelbuch (15 Uhr).



Freitag, 8. Mai: Pippi außer Rand und Band (15 Uhr), Ziemlich beste Freunde (19 Uhr).



Sonnabend, 9. Mai: Zoomania (15 Uhr)



Sonntag, 10. Mai: Der König der Löwen (15 Uhr), Bodyguard (19 Uhr).



Für Mittwoch, 29. April, Dienstag, 5. Mai, sowie Donnerstag, 7. Mai, und Sonnabend, 9. Mai, sind ebenfalls Vorstellungen um 19 Uhr geplant. Was dann gezeigt wird, ist aber noch unklar. Auf www.tabularaaza-kino.de können die Tickets erworben werden.