Gleich sieben Veranstaltungen beschäftigen sich in diesem Jahr zum Internationalen Frauentag am 8. März mit dem Thema Gleichberechtigung. „Das ist nach wie vor kein alter Hut“, betont die städtische Gleichstellungsbeauftragte Petra Borrmann. „Ich freue mich, dass so viele Aktive auch dieses Jahr wieder einen bunten Strauß von Veranstaltungen zusammengestellt haben. Dazu laden wir alle Interessierten ein.“ Organisatoren sind die Gleichstellungsstelle, die Stadtbücherei, der Arbeitskreis Gemeinsame Sache Mädchenarbeit (Gesa), das Aktionsbündnis Feminist Friday, das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur, die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) und der Verein der Arbeiter und Jugendlichen aus der Türkei.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr in der Buchhandlung Jünemann an der Langen Straße 37 die Autorin Johanna von Wild. Für Freitag, 6. März, lädt Feminist Friday um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in die Markthalle ein. Zusammen mit Slam-a-Rang gibt es dort den „Femme Slam zum Weltfrauentag“. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern – Karten im Vorverkauf kosten neun Euro, an der Abendkasse zwölf Euro – werden ans Frauenhaus Delmenhorst gespendet.

Direkt am Sonntag, 8. März, können Interessierte aus zwei speziellen thematischen Stadtführungen wählen, nämlich „Die Arbeiterinnen der Nordwolle“ und „100 Jahre Frauenwahlrecht in Delmenhorst“. Auf der Nordwolle startet die Führung um 11 Uhr im Fabrikmuseum. Wer sich lieber oder vielleicht auch mit dem Thema Frauenwahlrecht beschäftigen möchte, geht am gleichen Tag um 15 Uhr zum Rathaus. Bei der Führung mit Dorte Wedekind geht es um die Frauen, die in der Delmenhorster Stadtgeschichte Spuren hinterlassen haben. Wer dabei sein möchte, zahlt fünf Euro.

Mädchen gehen auf Entdeckungstour

Ebenfalls am Sonntag, 8. März, sind in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr alle Mädchen angesprochen. Für sie gibt es im Nordwolle-Museum eine „Entdeckungs-Tour“ mit anschließendem Fest in der Turbinenhalle. Bei einer vom Mädchenarbeitskreis Gesa in Kooperation mit dem Museum organisierten Schnitzeljagd können Mädchen ab sechs Jahre vieles über das Leben der Mädchen und Frauen lernen, die dort früher gearbeitet haben. Um Anmeldung bis zum 28. Februar unter 0 42 21 / 99 26 04 wird gebeten.

Beim öffentlichen Empfang anlässlich des Frauentages am Montag, 9. März, in der Stadtbücherei (Lange Straße 1a) begrüßen Petra Borrmann und Bücherei-Leiterin Anika Schmidt unter dem Motto „Frauen. Leben. Politik“ ab 18.30 alle Interessierten bei einem Glas Sekt oder Wasser. Im Anschluss gibt es „eine vergnügliche szenische Lesung mit der Berliner Schauspielerin und Autorin Marjam Azemoun“, wie die Ankündigung verspricht. An diesem Abend geht es unter anderem um Rosa Luxemburg, Sophie Scholl, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Ulrike Meinhof, Rita Süssmuth oder Claudia Roth. Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung unter Telefon 0 42 21 / 99 24 75 bis Donnerstag, 5. März, gebeten.

Fest im Familienzentrum Villa

Zum Abschluss lädt der Verein der Arbeiter und Jugendlichen aus der Türkei für Sonnabend, 14. März, ab 18 Uhr ins Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße 49 ein. Geboten wird ein Fest mit Musik, Gedichten, Film und Tombola. Der Eintritt kostet im Vorverkauf fünf, an der Abendkasse sieben Euro.