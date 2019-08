So könnte der Fliegerhorst in Adelheide in den 1930er-Jahren ausgesehen haben, eine Rekonstruktion der Interessengemeinschaft Modell- und Dioramenbau. Auch eine Form der Erinnerungskultur. (INGO MÖLLERS)

Engelbert Heiner ist ein gutes Beispiel dafür, wie vermeintliche „Kriegshelden“ seitens der Nationalsozialisten für ihre Propagandazwecke glorifiziert wurden. Heiner, 1914 in Krefeld geboren, gehörte als Pilot ebenfalls dem Kampfgeschwader 27 Boelcke an, als Mitglied der 9. Staffel im Range eines Oberfeldwebels war er auch in Delmenhorst-Adelheide stationiert. Am 19. März 1945 kam er nach einem Abschuss allerdings ums Leben. Nachdem er zuvor mehrere Abstürze überstanden hatte, zusammen mit seinem Bordfunker Fritz Dietrich, übrigens im November 1915 in Delmenhorst geboren. Von Dietrich ist auch ein Bericht über den ersten gemeinsamen Absturz mit Heiner erhalten geblieben, die beiden mussten am 19. Mai 1940 nach einem Luftgefecht notlanden.

Bei einem Luftkampf über Soissons in Nordfrankreich wurde die Heiner-Maschine am linken Motor getroffen; an Bord hatte es einen Toten und einen Schwerverletzten gegeben, der Pilot setzte zu einer Notlandung an. Bordfunker Dietrich berichtete: „So gerieten wir drei in die Hände der Franzosen. Die meiste Prügel bezog Heiner, der, mit einem weißen Taschentuch winkend, den Soldaten entgegengelaufen war.“ Die drei Flieger der 9. Staffel wurden in die französische Hauptstadt gebracht. „In Paris nun fingen die Verhöre an, die sich in einer Dunkelzelle von Paris fortsetzten. Am ärgsten war Feldwebel Heiner dran, der dafür auch das Verwundetenabzeichen bekam.“

Nach etwa einer Woche kamen die Gefangenen in ein Lager und wurden bald darauf in die Nähe von Toulouse, also nach Südfrankreich, verlegt. Bei einem Ausgang gelang beiden, begleitet von zwei weiteren Gefangenen, die Flucht. Einen ersten Plan, über die Pyrenäen das Weite zu suchen, wurde verworfen. Stattdessen entschloss sich das Quartett, Richtung Norden zu wandern, nach Limoges. So begann eine neuntägige Flucht. „Unbehindert kamen wir dann durch Toulouse. Vielleicht auch deshalb unbehindert, weil es schon spät und dunkel war. Während der Flucht war im Süden Frankreichs gerade Heuernte. Das kam uns zugute, denn nun konnten wir Nacht für Nacht, unter Heuhaufen liegend, schlafen", schrieb Dietrich.

Als angebliches Ziel ihrer Wanderung hatten sie sich das „holländische Konsulat in Limoges“ ausgedacht. Pech für die drei Verbliebenen, dass der einzige französisch sprechende Soldat des Quartetts sich bald von ihnen absetzte. Dietrich: „Von nun an war ich an der Reihe mit meinen holländischen Sprachkenntnissen.“ Alles klappte. „Am neunten Tag der Flucht passierten wir Confolens … Plötzlich hält uns ein pflügender Bauer an, zeigte auf einen getarnten Panzer und sagte: ‚Alemande!‘ Wir bedankten uns für die nette Auskunft, und so stießen wir südlich von Poitiers auf eine deutsche Panzereinheit.“

Heiner, ein „Kriegsheld“

Wie gesagt, dies war nicht der einzige Absturz, den Heiner überlebte, wenn auch teils mit erheblichen Schrammen. Hinzu kam, dass er Spanienveteran war und sich schon bei der Legion Condor, später noch intensiver an diversen Fronten, einen Namen als Luftkämpfer gemacht hatte, der selbst als Bomberpilot gegen deutlich wendigere Jäger mehrfach die Oberhand behalten hatte. Da er zudem aus dem Unteroffiziersbereich stammte, war er gut geeignet, gerade auch den breiten Massen als Vorbild für einen Kampfflieger präsentiert zu werden. Dies muss auch der Kriegsberichterstatter Dieter Tiemann so gesehen haben, der den Boelcke-Flieger von der 9. Staffel im November 1942 in der Sowjetunion interviewte und daraus einen elfseitigen Entwurf für einen offenbar sehr ausführlich gedachten Zeitungsartikel fertigte. Als Anmerkung für die Zensurstelle fügte Tiemann damals an:

„Der Wortbericht ‚Am Knüppel sitzt Heiner‘ ist nach Angaben des Oberfeldwebels Heiner (9./III. KG 27), den Tatsachen und amtlichen Unterlagen entsprechend, angefertigt. Oberfeldwebel Heiner hatte als einziger Flugzeugführer des KG Boelcke mit der He 111 beachtenswerte Nachtjagderfolge. Er war längere Zeit Flugzeugführer des Generals der Flieger Pflugbeil. Ausgezeichnet ist Oberfeldwebel Heiner mit dem Spanienkreuz in Gold und anderen hohen spanischen Militärauszeichnungen, ausserdem mit dem deutschen Kreuz in Gold. Die Verdienste und Erfolge des bewährten Flugzeugführers sind bisher noch zu keiner berichtermässigen Auswertung gelangt.“ Wenige Wochen nach diesem Artikel erhielt Engelbert Heiner das Ritterkreuz, das seine Popularität nochmals steigerte. Dafür gab er eigens eine Dankeskarte heraus. Am 19. März 1945 kam Heiner dann bei einem Abschuss durch britische Maschinen im Hessischen ums Leben. In seiner Maschine saß wieder Fritz Dietrich. Der hatte erneut Glück und überlebte auch diesen Absturz, wenn auch schwer verletzt.

Gelebte Tradition

In Delmenhorst wird, wenn das Thema auf die Boelcke-Flieger kommt, die in der Kriegspropaganda der Nationalsozialisten durchaus eine Rolle spielten, gern sinngemäß gesagt: Die Gruppe gehörte doch seit Kriegsbeginn gar nicht mehr zur Stadt, was soll man sich um sie denn noch groß kümmern? Dass daran wenig dran ist, lässt sich an den beiden Besuchen des Traditionsverbandes „Kampfgeschwader Boelcke“ in Delmenhorst in den Jahren 1974 und 1980 verdeutlichen.

1974 gab es einen Empfang für 270 Gäste auf dem Militärgelände in Adelheide. „Besonders herzlich begrüßte der Vorsitzende des Traditionsverbandes, Oberst a. D. Müller, Kommodore Weber sowie leitende Offiziere des jetzigen Geschwaders und Delmenhorsts Stadtdirektor Dr. Cromme“, berichtete am 23. September 1974 eine Tageszeitung. Müller habe erläutert, „die dritte Gruppe des Geschwaders sei 1935 nach Delmenhorst gekommen und nun an den Ausgangspunkt zurückgekehrt.“ Dem Kasernen-Kommandanten, Oberstleutnant Steinseifer, habe er „das alte Boelcke-Wappen“ überreicht.

Sechs Jahre später gab es ein zweites Treffen der „Alten Kameraden“, wie eine Zeitungsschlagzeile am 8. Juni 1980 lautete. Diesmal versammelten sich 230 Teilnehmer und eine Abordnung des damals aktiven Jagdbombergeschwader „Boelcke“ aus Nörvenich in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne. Gastgeber Klaus Bergschmidt hatte diesmal noch mehr auffahren lassen als 1974, auch die Stadt war formell hochrangig mit Oberbürgermeister Otto Jenzok vertreten. Oberstleutnant Bergschmidt verwies laut DELMENHORSTER KURIER in seiner Begrüßungsansprache „auf das Zusammengehörigkeitsgefühl dieser ehemaligen Soldaten, das geprägt sei von jenem Geist, der einst in diesem Geschwader geherrscht habe und über fast ein halbes Jahrhundert bis zum heutigen Tag erhalten geblieben sei. Ein solcher Geist beruhe auf gemeinsamen Wertvorstellungen, die in der Bereitschaft zum Dienen, in treuer Pflichterfüllung, tapferem Handeln und im Einstehen füreinander ihren sichtbaren Ausdruck gefunden hätten.“

Weltkrieg in der Garnisonschronik

Das alles war vor rund 30 Jahren oder ist noch länger her. Wie sieht es aber heutzutage mit der Erinnerungskultur aus? Dazu hilft ein Blick in die Garnisonschronik, die über den offiziellen Internetauftritt der Museen der Stadt Delmenhorst verlinkt ist und somit einen offiziösen Charakter erhält. Da die Chronik auf diesem Wege geadelt wurde und bei einem unbefangenen Betrachter den Eindruck hervorrufen muss, als sei in ihr alles Wesentliche auch über die dritte Gruppe der KG 27 Boelcke gesagt, soll sie ebenfalls betrachtet werden. Inhaltlich ist der Chronik zu Kriegsbeteiligungen der KG 27 nichts zu entnehmen. Für die Vorkriegszeit findet man zum Beispiel für den April 1935 einen Hinweis auf den Baubeginn des Fliegerhorstes. Herzblut opferten die Verfasser offenbar für einen Eintrag zum Tag der Luftwaffe 1938. Gleich in zwei Varianten wird der Leser mit einem langen Artikel aus der Oldenburgischen Staatszeitung über diese Propagandaschau informiert – ohne einen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Blatt um das offizielle NSDAP-Organ handelte.

In der Erstfassung der Chronik taucht zudem nichts zur Beteiligung von Adelheider Fliegern an der Legion Condor auf. Später, nach einer Intervention der Gruppe „Gegen jeden Krieg“ (heute: Friedensforum Delmenhorst), kam es zu einem ergänzenden Satz mit der Datumszeile 26. April 1937: „Das Kampfgeschwader Boelcke ist am Kampfgeschehen der deutschen Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg beteiligt.“ Wenige Tage später, spätestens am 4. November 2017, war diese Passage um die Wertung „völkerrechtswidrig“ ergänzt, nun für den Zeitraum „vom 17. Juli 1936 – 1. April 1939“.

Für die Folgezeit, also das Kriegsgeschehen vom 1. September 1939 bis April 1945, findet sich in der Chronik zu den Einsätzen der III./KG 27 Boelcke: nichts. In einem Leserbrief vom 4. August 2017 hat einer der Initiatoren der Chronik das erklärt. Er schrieb: „Als Initiator und Koordinator der Projektarbeit eines ehrenamtlich tätig gewesenen Autorenteams verwahre ich mich gegen den Vorwurf der lokalen Gruppe ‚Gegen jeden Krieg‘, mit der von uns erstellten, elektronischen Dokumentation über die Delmenhorster Garnisonsgeschichte der interessierten Öffentlichkeit ‚Falschinformationen‘ anzudienen, weil über Kriegsbeteiligungen an fernen Fronten zeitweilig in Delmenhorst stationierter Wehrmachtssoldaten wenig berichtet wird.“ Er wirbt um Verständnis dafür, „dass die Dokumentation dem Garnisonsgeschehen am Standort Delmenhorst zugedacht ist und nicht einer vollständigen Auflistung der Beteiligung von Truppenteilen und Soldaten aus Delmenhorst an Kriegshandlungen vor und während des Zweiten Weltkriegs. Es geht vornehmlich um eine Identifikation der Stadt Delmenhorst und ihrer Bürger mit der über 60-jährigen Garnisonsqualität als Bundeswehrstandort.“

Der Projektkoordinator schrieb auch: „Es mag sicherlich noch mancherlei Informationen geben, die einer Aufnahme in die ‚Garnisonschronik‘ würdig sind, welche den Autoren in ihrer fünfjährigen Arbeit aber nicht zur Kenntnis gelangten.“ Der Gruppe von Ex-Militärs stand mit Sicherheit so manches Archiv offen. Es ist daher auszuschließen, dass das Autorenteam von den Kriegsbeteiligungen der Delmenhorster Flieger in Spanien, in Polen, über England, in der Sowjetunion und andernorts nichts bekannt war. Zudem wäre es auch möglich gewesen, im Rahmen einer solchen Chronik einen klaren Trennstrich zwischen Wehrmacht und deren Beteiligung an einem verbrecherischen Krieg und der Bundeswehr zu ziehen. Doch das hat die Chronik-Mannschaft nicht getan; stattdessen hat sie alle (nicht nur einige) der Kriegstaten der KG 27 Boelcke schlicht verschwiegen.