Das Ausweichquartier der Vereinigten Volksbank auf dem Parkplatz Am Glockenstein kann in Kürze bezogen werden. Die Vorstände Jürgen Kikker und Oliver Frey sowie Projektleiter Sascha Dellwo (von links) freuen sich, dass die Sanierung des Stammhauses damit in ihre nächste Phase eintritt. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Ein paar graue Schränke und Büromöbel stehen zwar schon parat, ansonsten verweist lediglich ein großes Plakat an der Außenwand darauf, dass die Vereinigte Volksbank ihr Kundengeschäft in Ganderkesee ab dem 29. Juni für etwa 15 bis 18 Monate aus einem Bürocontainer-Provisorium auf dem Parkplatz Am Glockenstein erledigen wird. Notwendig wird das Ausweichquartier, weil das Stammhaus an der Mühlenstraße bekanntlich umfassend saniert und modernisiert wird und am Donnerstag, 25. Juni, letztmals geöffnet ist. Die Zufahrt zu den Parkplätzen erfolgt dann ebenfalls von der Straße Am Glockenstein, die Einfahrt vom Ring steht ausschließlich für Baufahrzeuge zur Verfügung.

„Das Interimsquartier umfasst neun Containermodule mit einer Gesamtfläche von knapp 170 Quadratmetern“, erklären die beiden Volksbank-Vorstände Oliver Frey und Jürgen Kikker. In der sogenannten „Beratungswelt“ werden dauerhaft vier Mitarbeiter vor Ort sein. Die restlichen der zurzeit 23 Köpfe zählenden Belegschaft am Standort Ganderkesee werden entweder auf andere Filialen, auf Büroräume im Gewerbegebiet Westtangente oder auch zusätzlich angemietete Büros im Ortskern, der sogenannten „Arbeitswelt“, verteilt. Und damit die Kunden, die vor dem verschlossenen Stammhaus stehen, auch den Weg finden, richten die Verantwortlichen um Projektleiter Sascha Dellwo überdimensionale Wegweiser ein.

Die Mobilbauten dienen der Vereinigten Volksbank für die Zeit der Bauphase als Beratungszentrum. Vier entsprechende Zimmer stehen für vertrauliche Gespräche zur Verfügung. „80 bis 90 Prozent der Beratungen finden ohnehin an einem vorher vereinbarten Termin statt“, erklärt Frey. Dort würden die Kunden auch die ihnen bekannten Gesichter treffen. „Auch unsere Mitarbeiter freuen sich, dass es jetzt endlich losgeht“, beschreibt Kikker die Stimmung im Haus.

Um den Umzug geschmeidig zu organisieren, bleibt die Vereinigte Volksbank am Freitag, 26. Juni, komplett geschlossen, ehe am Montag, 29. Juni, das Mobilbau-Provisorium offiziell seinen Betrieb aufnimmt. „Die Bargeldversorgung bleibt aber durchgehend gewährleistet“, versichert Jürgen Kikker. „Wir werden erst zwei neue Geldautomaten am Glockenstein installieren, bevor wir den alten im Stammhaus abschalten.“

Um den gestiegenen Anforderungen gewachsen zu sein, wird die Bürofläche des Neubaus von 1200 Quadratmetern auf 1800 Quadratmeter erweitert. Auch dort soll die Trennung zwischen Beratungswelt und Arbeitswelt – ohne Kundenverkehr – künftig übrigens beibehalten werden. Unter anderem planen die Verantwortlichen einen großen neuen Servicebereich mit verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten, die multifunktional einsetzbar sind – etwa als Wartebereich oder für kürzere Servicegespräche. Da die Vereinigte Volksbank mit der unterschiedlichen thematischen Gestaltung der Räume bereits in Hude gute Erfahrungen gemacht hat, soll dieses Konzept künftig auch auf Ganderkesee übertragen werden. Im Dachgeschoss soll ein großzügiger Veranstaltungsraum entstehen, der als Rückzugsmöglichkeit, aber auch zum Arbeiten oder zum Austausch genutzt werden kann. Nach der Fertigstellung des Neubaus will die Bank auch die Zahl der Mitarbeiter am Standort auf 27 aufstocken.

Die Planungen für die Gestaltung der Außenanlagen sind zurzeit noch nicht abgeschlossen. Klar ist allerdings, dass die Parkplätze künftig nicht schlauchförmig bis in den hinteren Teil des Grundstücks angeordnet werden sollen, sondern, um kurze Wege zu schaffen, eher um das Gebäude herum.

Bis spätestens Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wobei die beiden Vorstände schon jetzt relativieren: „Gerade bei der Sanierung eines Altbaus kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren.“ Aufgrund der Corona-Krise seien – Stand heute – keine Einschränkungen zu erwarten: „Wir haben mit dem Gesundheitsamt und allen Beteiligten gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Anlass gibt, das Projekt aufzuschieben“, sagt Frey. Allerdings bemerken die beiden Vorstände durchaus ein verändertes Kundenverhalten. So sei etwa die Nachfrage nach Bargeld im März und April spürbar zurückgegangen, gleichzeitig sei der Bedarf an Geräten für kontaktloses Bezahlen gestiegen. Und es sei damit zu rechnen, dass die Sparquote in diesem Jahr steigen werde: einerseits aufgrund der bestehenden Unsicherheit, andererseits aber auch, weil es an Gelegenheiten fehle, Geld auszugeben.



Über den Fortschritt der Arbeiten können sich Kunden auch jederzeit online unter www.vereinigtevolksbankeg.de/bauganderkesee informieren.