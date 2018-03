Angeklagt in 97 Mordfällen: Ex-Krankenpfleger Niels Högel. (INGO WAGNER, dpa)

Der neue Prozess gegen den verurteilten Patientenmörder Niels Högel beginnt am 30. Oktober in Oldenburg. Wegen des großen Umfangs mit derzeit 120 Nebenklägern soll in der Weser-Ems-Halle verhandelt werden, wie die Gerichtssprecherin Melanie Bitter am Freitag mitteilte. Ihr zufolge werden die Nebenkläger von insgesamt 17 Anwälten vertreten. Dem Angeklagten sei eine weitere Pflichtverteidigerin beigeordnet worden. Das Gericht hat bislang insgesamt 24 Termine bis Mitte Mai 2019 festgelegt.

Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Krankenpfleger wegen Mordes an 97 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Sie wirft ihm vor, seine Opfer mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt zu haben. Högel hat die Taten nach Angaben der Ermittler weitgehend gestanden. Wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation hatte das Landgericht Oldenburg den Mann bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. (dpa)

Mehr zum Thema Betroffenheit über das Unfassbare Oberbürgermeister Axel Jahnz bringt seine Erschütterung zum Ausdruck und stellt sich vor die ... mehr »