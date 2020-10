Musiker der Bremer Philharmoniker Manami Ishitani-Stiehl, Jihye Seo-Georg und Benjamin Stiehl (v.l.) trugen im Lichthof des Rathauses "Virtuose Romantik" vor. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. „Unser kleines Musikfestival“, nannte Stefan Lindemann vom ausrichtenden Verein Rathauskonzerte in seinem Schlusswort liebevoll die spätsommerliche Reihe der Wandelkonzerte. Vier Mal hatten sie bereits stattgefunden, diese „4x4 Konzerte“, in diesem Jahr waren sie, corona-bedingt auf „3x3“ zusammengeschrumpft. Man brauchte ja Konzerträume, deren Größe den Corona-Vorschriften genügten, da war etwa Haus Müller zu klein. Als Ersatz stand der Sitzungssaal des Rathauses zur Verfügung und so konnten drei festgelegte Gruppen von Konzerthörern zu jeweils drei Konzerten wandeln.

Verzichten mussten sie dabei allerdings auf die Bewirtung auf dem Arp-Schnitger-Platz, die in den vergangenen Jahren zwischen den Konzerten und auch hinterher bei zumeist angenehm spätsommerlichem Wetter ein beliebter Treffpunkt war. Aber: „Selbst ist der Mann“ – Vorm Rathaus hatten sich einige Konzertbesucher zum Picknick niedergelassen. Renate Richter vom Verein Rathauskonzerte nannte es in ihrer Begrüßung im Sitzungssaal wunderbar, dass hier wieder lebendige Musik und ihre Musiker zu erleben seien.

Der Gitarrist Arvid Graeber begann mit zwei Capricci von Luigi Legnani (1790-1877). Das erste mit seiner lyrischen Gestimmtheit zeigte ihn als Gestalter fein ausgeformter Melodielinien und der gekonnten Abtönung von Haupt- und Nebenstimme. Das zweite Capriccio gestaltete er in seiner dramatisch-pathetischen Erzählkraft, die auch die rezitativischen Teile prägten, die sich mit erregteren Teilen abwechselten bis hin zum ruhevollen Schlussteil. In drei Stücken von Silivius Leopold Weiss (1687-1750), den Graeber als „Lauten-Star“ seiner Zeit vorstellte, konnte er in der „Fantasie“ die Kunst des polyphonen Spiels zeigen, in der Klage des „Plainte“ kehrte er die Stille und Introvertiertheit der Musik hervor, „Madame Tiroloise“ war tänzerisch-beschwingt. Der einst berühmte Gitarrist Johann Kaspar Merz hatte zu Schuberts Zeit dessen Lieder bearbeitet. Graeber nannte das mit heutigen Worten Cover-Versionen und spielte Franz Schuberts (1797-1828) „Ständchen“ und „Die Post“ aus der „Winterreise“ mit feiner Virtuosität als „Lieder ohne Worte“. Ein ironisch-typischer „Tango en skai“ von Roland Dyens benötigte dann auch die schnellen Finger, das Griffbrett rauf und runter.

Von da ging es in die St. Cyprian und Cornelius-Kirche zu den „Italienischen Virtuosen“, die hier musikalisch vertreten wurden, durch aktuelle Virtuosen, als da waren Gabriele Steinfeld und Katja Grüttner (Violinen), Elisabeth Wand (Violoncello) und Thorsten Ahlrichs (Cembalo). Da wurde schon das Einstimmen der Instrumente zur präludierenden Musik bevor eine Sonate in e-Moll von Antonio Caldara (1670-1736) alle Tugenden des Musizierens nach historischen Regeln zum Klingen brachte. Da wurde jeder Ton für sich geformt, jede melodische Phrase auf ihre Expressivität hin ausgelotet. Da wurde spielfreudig konzertiert und das Violoncello hatte hitzig-virtuosen Anteil daran. Eine „Sonata Undecima“ vom Komponisten Giovanni Battista Fontana (1571-1630) repräsentierte in dieser reichen Interpretationsart einen frühbarocken kontrapunktischen Stil, der hier auch im Zusammenspiel fein ausgehorcht war. Antonio Vivaldis (1678-1741) „Sonata“ über das damals so beliebte „La Follia“-Thema wurde dann ein Feuerwerk an virtuoser Streicherkunst, wobei wieder das Violoncello mit seinen wild rasenden Partien die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen wusste.

Virtuos ging es weiter im Lichthof des Rathauses, wo, den Abend beschließend, „Virtuose Romantik“ zu hören war, gespielt von Musikern der Bremer Philharmoniker. Jihye Seo-Georg (Violine), Benjamin Stiehl (Violoncello) und die Pianistin Manami Ishitani-Stiehl spielten zuerst das „lento lugubre“ aus dem „Trio élégiaque“ von Sergej Rachmaninoff (1873-1943) Das „lugubre“ der Satzüberschrift erklang hier ohne jede Sentimentalität. Es herrschte eine dunkle, kühle Klarheit des Ausdrucks, entstehend aus dem vibrierendem Tremolo-Nebel der Streicher am Anfang, die kraftvoll hinspielten auf die hymnischen Partien mit ihrer Leidenschaftlichkeit, gipfelnd in unaufdringlich donnernde Klavieroktaven. Auch Franz Schuberts „Allegro moderato“ aus seinem B-Dur Klaviertrio erlebte diese spielfreudig-brillante Interpretation. Es war unvergrübeltes, blitzblankes Schubertspiel, hochgespannt, auf den Punkt genau im Zusammenspiel.