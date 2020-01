Die Landwirtschaft soll dem Hasbruch aus Schutzgründen nicht zu nahe kommen, das ist seit 1995 erklärter Wille. (Ingo Möllers)

Der teilweise unter Naturschutz stehende Hasbruch ist eng umgeben von der Autobahn 28 sowie intensiver Landwirtschaft. Nun soll ihm ein Schutzgürtel ein wenig Luft verschaffen. Sieben Landwirte haben sich vertraglich verpflichtet, künftig auf die Bewirtschaftung von insgesamt mehreren Hektar Acker- und Grünland im Waldrandbereich zu verzichten. Dafür erhalten sie von der Umweltstiftung Weser-Ems für zunächst fünf Jahre einen „Erschwernisausgleich“ von 300 bis 500 Mark pro Jahr und Hektar. Ermöglicht wurde das Übereinkommen durch eine großzügige Zuwendung des Oldenburger Ehepaares Gertrud und Werner Brunken. Durch die künftig brachliegenden Äcker und Weiden sollen das Eindringen von Stickstoff in Waldrandböden und Gewässer vermindert und der landschaftliche Reiz sowie die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten in der Waldrandzone wieder gesteigert werden, erläuterte Ludwig Stegink-Hinrichs, Waldökologe beim Forstamt Hasbruch. Die agrarpolitisch bedingte Intensivierung der Landwirtschaft habe auch rund um den Hasbruch ihre Spuren hinterlassen. Wie der Waldökologe weiter ausführte, gebe es in Europa lediglich zehn vergleichbare Waldgebiete. Die artenreichen Eichen-Hainbuchen-Wälder und der seit 150 Jahren von Menschen unbeeinflusste Urwald mit jahrhundertealten Baumveteranen und hohem Totholzanteil beherbergten zahlreiche Raritäten der Vogel-, Pflanzen, Pilz- und Insektenwelt. Für die Zukunft werde angestrebt, mithilfe von Landes-, Bundes- und EU-Mitteln die Schutz- und Pufferzone rund um den Hasbruch schrittweise zu erweitern, sagte der Waldökologe. Ziel sei eine Pufferzone von 300 Hektar um den 600 Hektar großen Hasbruch. (23. Februar 1995)



Der im Sommer 1994 gegründete Kriminalpräventive Rat Delmenhorst, in dem 20 Mitglieder aus den verschiedensten gesellschaftspolitischen Bereichen zusammenarbeiten, sucht den engen Schulterschluss mit der Bevölkerung. Dafür hat er zwei Arbeitskreise gebildet. In ihnen sollen die Ängste und Sorgen der Menschen thematisiert und Wege zur Bekämpfung der Ursachen aufgezeigt werden. Einer der beiden Arbeitskreise befasst sich mit Suchtprävention und Gesundheitsförderung und will sich dabei auf Schule, Arbeitswelt, Freizeitbereich sowie Eltern und Familie konzentrieren, der zweite kümmert sich um das Thema Gewalt. Ihm gehören zwei Schulleiter, Vertreter der Polizei, ein Jugendrichter sowie ausländische Mitbürger an. Delmenhorst war übrigens mit der Bildung des Kriminalpräventiven Rats Vorreiter in Niedersachsen. Inzwischen sind nach Delmenhorster Vorbild auch in Göttingen und Osnabrück kriminalpräventive Räte gebildet worden. (26. Januar 1995)



Der Delmenhorster Verkehrsverein hat sich etwas Neues ausgedacht: Von diesem Frühjahr an soll es an der Cramerstraße eine Fahrradvermietung geben. Denn „der Fahrradtourismus gewinnt auf dem Gebiet der Naherholung immer größere Bedeutung“, erklärte Geschäftsführerin Claudia Körner-Reuter. Die Firma Tönjes werde dort künftig 25 neue Fahrräder für Touristen bereithalten. Dazu sind auch Radwanderkarten erhältlich. Und noch eine Neuerung: Auf der Außengraft soll es von diesem Jahr an von Mai bis September einen Bootsverleih mit Tret- und Paddelbooten geben. (27. Januar 1995)



Vor zwei Jahren hatte er nach einer Kampfabstimmung die Nachfolge von Fred Cordes als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat angetreten. Seitdem hat Manfred Bosak seine Position als Chef der stärksten Fraktion im Delmenhorster Rathaus kontinuierlich gefestigt. Das drückt sich auch im Ergebnis der jüngsten Fraktionswahl aus: Bosak wurde bei lediglich einer Enthaltung einmütig wiedergewählt. Neu in den Fraktionsvorstand aufgerückt ist die Studentin Swantje Hartmann. (25. Januar 1995)



Die Delmenhorster Innungskrankenkasse (IKK) will lieber selbstständig bleiben. Die unter Vorsitz von Sattlermeister Paul Rohne tagende Vertreterversammlung hat Bestrebungen, sich mit anderen Innungskrankenkassen zu einer größeren neuen Einheit zusammenzuschließen, eine klare Absage erteilt. Als Hauptgründe für die Beibehaltung der Eigenständigkeit nannte Rohne die enge Verbundenheit mit dem Handwerk in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg sowie die günstigen Betriebs- und Versichertenstrukturen. Mit einem Beitragssatz von 12,5 Prozent sei die IKK ein leistungsstarker und wettbewerbsfähiger Dienstleister für das heimische Handwerk, teilte die Vertreterversammlung mit. (27. Januar 1995)



In der Delmenhorster Stadtbücherei ist die „Kibum“, die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse, eröffnet worden. Bis zum 11. Februar sollen dort etwa 2000 Bücher einen Überblick über das aktuelle deutschsprachige Kinder- und Jugendbuchangebot geben. Rings um die Kibum – sie ist die größte nicht kommerzielle Messe ihrer Art in der Bundesrepublik – findet eine Reihe von Veranstaltungen statt. So gibt es einen Schau- und Schmökertag für die ganze Familie, Lesungen in Grundschulen und ein von Delmenhorster Buchhändlern erarbeitetes Bücherquiz. Aber auch der Stadtentscheid im Vorlesewettbewerb ist diesmal in die Kibum eingebettet. (28./31. Januar 1995)



Die Ausgaben der Stadt Delmenhorst für Sozialhilfen sind stark gestiegen. Im Laufe des vergangenen Jahres kletterten sie um 42 Prozent nach oben, wie ein Vergleich der aktuellen Januarzahlen mit denen von 1994 ergab. Hauptursache ist laut Delmenhorster Sozialamt die Arbeitslosigkeit. Schlecht sieht es auch bei den Obdachlosenzahlen aus. Auch dort zeigt die Tendenz nach oben. So werden zurzeit 957 Menschen vom Ordnungsamt betreut. Im Einzelnen sind es 604 Deutsche, 151 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien, 137 Asylbewerber und 65 Aussiedler. (30. Januar 1995)



Wer weiter in Nachrichten und Geschichten vergangener Zeiten stöbern möchte, hat dazu in unserem digitalen Archiv die Möglichkeit. Es ist online auf der Seite www.weser-kurier.de/plus/archiv einsehbar.