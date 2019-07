Zwei Quadfahrer mussten sich vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten. (Peter Endig/DPA)

Wildeshausen/Prinzhöfte. Einen gehörigen Schrecken bekamen über 30 Grundschüler am Nachmittag des 27. September 2018 auf dem Gelände des Schullandheimes der Stadt Delmenhorst auf der Großen Höhe. Zwei Quadfahrer waren es, die ihnen diesen Schrecken einjagten. Die beiden 41-Jährigen aus Delmenhorst mussten sich deshalb am Dienstagvormittag vor der Strafrichterin des Amtsgerichts Wildeshausen verantworten. Die Anklage lautete auf gemeinschaftliche Nötigung.

Nach übereinstimmenden Aussagen von drei Zeugen waren die beiden mit ihren Quads mitten durch die Gruppe der Kinder gefahren. Zwar wurde keines der Kinder verletzt. Viele von ihnen waren jedoch in heller Aufregung. „Wir hatten ganz viele panische Kinder, die heulend und schreiend zu uns gerannt kamen“, sagte eine der Lehrerinnen aus, die den Vorfall beobachtet hatte. Danach wären die beiden Männer mit ihren Quads aus dem Wald gekommen und hätten kurz angehalten. „Ich dachte, die drehen um, aber sie fuhren direkt durch die Kinder hindurch. Die Gesamtsituation war sehr bedrohlich für die Kinder.“ Bei vielen der Grundschüler hielt der Schrecken bis in die Nacht hin an.

Einer der beiden Angeklagten, der ohne Anwalt vor Gericht erschienen war und sich selbst verteidigte, schilderte das Geschehen völlig anders. Er sei mit seinem Freund und den beiden Quads durch den Wald hinter dem Schullandheim gefahren. „Der Weg wurde immer enger, bis wir zu der großen Sandfläche kamen, auf der wir in etwa 50 oder 70 Metern Entfernung sehr viele Kinder sahen.“ Sie hätten dann mit ihren Fahrzeuge den Platz langsam umrundet. Dabei seien viele der Kinder lachend auf sie zugekommen. „Wir sind dann aber wieder weggefahren.“ Beide hätten in einem anderen Teil des Waldes eine kurze Pause gemacht. Weil ihnen ein Baum den Weg versperrte, drehten sie um und fuhren den Weg wieder zurück.

Dabei kam ihnen der Leiter des Schullandheimes entgegen. Als sie an diesem mit langsamer Geschwindigkeit vorbeifuhren, sprühte der Mann plötzlich Reizgas auf die beiden Quadfahrer. „Ich konnte die Situation nicht einschätzen. Ich hatte Angst um die Kinder und auch um mich“, sagte der Leiter, der als Zeuge geladen war. Gegen ihn hatte es ein eigenes Strafverfahren gegeben, welches aber bereits von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden war. Der Mann war unmittelbar, nachdem die beiden Quadfahrer über den Sandplatz gefahren waren, zum Geschehen hinzugekommen. „Für die Kinder war das Panik, Terror, Horror“, beschrieb er die Szenerie.

In einer kurzen Sitzungsunterbrechung stimmten sich Richterin, Staatsanwalt und Verteidigung über den weitere Vorgehen im Prozess ab. Letztlich stellte die Richterin das Verfahren gegen beide Delmenhorster gegen Zahlung von Geldauflagen von 800 Euro für den einen Angeklagten und 600 Euro für den anderen ein. „Sollten sie nochmal Quad fahren, dann meiden sie Gebiete, in denen Kinder sind“, gab die Richterin den beiden Männern mit auf den Weg.