Nachdem im Schlachtbetrieb Geestland in Wildeshausen in dieser Woche eine Häufung von Corona-Fällen festgestellt worden war, wird der gesamte Betrieb für 14 Tage heruntergefahren. Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff rechnet in den kommenden Tagen mit weiteren Infektionen. (Sina Schuldt/DPA)

Die Putenschlachterei Geestland ist geschlossen, die 1150 Mitarbeiter sind für die Dauer von zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Das teilte Landrat Carsten Harings am Freitagnachmittag mit. Grund sind die Covid-19-Infektionen, die seit dem vergangenen Wochenende bei inzwischen 46 Mitarbeitern festgestellt wurden. „In der Gesamtschau sind 46 Fälle in einem Betrieb sehr viel“, sagte Harings vor Medienvertretern im Kreishaus. Die Entscheidung der Schließung habe er getroffen, weil es die primäre Aufgabe sei, die Kreisbevölkerung, das Umland, aber auch die Arbeitnehmer bei Geestland zu schützen. Harings hatte sich zuvor unter anderem mit Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Niedersächsischen Corona-Krisenstabes, abgestimmt. Diese habe sich der Bewertung des Landkreises angeschlossen. „Ich weiß, das ist eine harte Entscheidung, aber diese ist notwendig.“ An der Pressekonferenz im Kreishaus nahmen neben Harings auch Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff sowie Leonhard Hamschmidt, ärztlicher Leiter des Gesundheitsamtes, teil.

Die Infektionskette begann am vergangenen Wochenende, als sich eine Geestlandmitarbeiterin in einer Kirchengemeinde aufhielt. Offenbar wusste sie zu diesem Zeitpunkt nichts von ihrer Erkrankung. Nach dem bei ihr Symptome auftraten, wurde ein Abstrich genommen, am Montag lag das positive Ergebnis vor. Daraufhin wurden insgesamt 50 Mitarbeiter ihrer Arbeitsgruppe getestet. Von diesen waren 23 mit dem Virus infiziert. „Einige haben dann schon hochgerechnet, was das für den gesamten Betrieb bedeutet. Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet“, sagte Harings. Geestland selbst veranlasste am Mittwoch eine Massenuntersuchung aller 1115 Mitarbeiter, darunter etwa 950 Werkvertragsarbeiter. Bei 46 wurde das Corona-Virus nachgewiesen. „In Absprache mit der zuständigen Behörde sind die betroffenen Beschäftigten und deren Kontaktpersonen umgehend ermittelt worden und befinden sich bereits in Quarantäne“, teilte Geestland-Geschäftsführer Norbert Deeken mit.

Aufgrund der Schließung und den damit verbundenen Problemen nahm Deeken nicht an dem Pressegespräch teil. Weil Geestland die einzige Putenschlachterei im Inland innerhalb der Wiesenhof-Gruppe ist, könnten Tierschutzproblematiken in den landwirtschaftlichen Aufzuchtbetrieben die Folge sein. Der Betrieb in Wildeshausen wurde bereits am Freitagmittag schrittweise heruntergefahren, Puten wurden nicht mehr zur Schlachtung angenommen.

Bislang wurden dort bis zu 40.000 Puten täglich geschlachtet. Neben Geestland gibt es inzwischen drei weitere Infektionsschwerpunkte in Wildeshausen. Hier wurden bis Freitagnachmittag auch 205 Personen getestet, unter anderem Angehörige der Kirchengemeinde. Hier gab es 14 positive Testergebnisse, zehn innerhalb der Kirchengemeinde.

Nicht alle der positiv getesteten Menschen leben allerdings im Landkreis, was ein zusätzliches Risikopotenzial darstellt. „Aufgrund der Querverbindungen ist diese Situation dazu geeignet, eine große Relevanz für die Region zu entwickeln“, sagte Harings. Schon aus diesem Grund sei eine Aufrechterhaltung des Betriebes nicht verantwortbar gewesen. Jürgen Ohlhoff machte deutlich, dass die bislang diagnostizierten Fälle „nicht das Ende der Fahnenstange sind.“ Er rechnet mit in den kommenden Tagen mit weiteren Infektionen.

Nach den Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben in Nordrhein-Westfalen hatte der Landkreis Anfang Juni Testungen in den Schlachthöfen im Landkreis vornehmen lassen. Bei Geestland war seinerzeit eine einzige Infektion festgestellt worden. „Jetzt zeigt sich die Streuung im gesamten Betrieb und über beide Schichten“, erklärte Leonhard Hamschmidt. „Das zeigt, dass die Basismaßnahmen nicht funktioniert haben, nicht ausreichend erfolgt sind.“ Und das, obwohl Hamschmidt die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen als gut und offen bezeichnete.

Direkte Auswirkungen der Entwicklung auf Schulen und Kindergärten schloss Carsten Harings zunächst aus. Zunächst würden die Kinder aus dem Umfeld der betroffenen Geestlandmitarbeiter getestet. Der Landkreis werde danach entsprechend reagieren.