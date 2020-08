Unverantwortliche Sorglosigkeit oder Ignoranz? Diese Frage ist aus Sicht der Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg bei einem besonders schwerwiegenden Fall des Verstoßes gegen die Corona-Regeln nicht eindeutig zu beantworten. Denn weil ein einzelner Reiserückkehrer die angeordnete Quarantäne missachtete, musste das Gesundheitsamt nun ein komplettes Sportteam für 14 Tage aus dem Verkehr ziehen.

Im Detail schildert sich der Fall wie folgt: Ein junger Mann reiste Anfang August aus einem seit dem 15. Juli deklarierten Risikogebiet zurück in den Landkreis Oldenburg. Für ihn zählte die Vorgabe, dass jeder Rückkehrer aus einem Risikogebiet automatisch in 14-tägige Quarantäne muss. Nur sieben Tage später jedoch nahm er am Training seiner Sportmannschaft teil. Einen Tag später erhielt sein Bruder ein positives Corona-Testergebnis, woraufhin sich der besagte junge Mann auch testen ließ und wiederum einen Tag später ebenfalls ein positives Ergebnis erhielt. „Der junge Mann hätte generell nicht am Training teilnehmen dürfen, da er aus einem Risikogebiet wieder eingereist ist. Die Folge ist nun, dass die gesamte Sportmannschaft für 14 Tage in Quarantäne gesetzt wurde“, erläutert Landkreissprecher Oliver Galeotti die Konsequenzen. Einzig der Verstoß des jungen Mannes mache diese Maßnahme notwendig.

„Mir fehlt dafür jegliches Verständnis. Eine Verbreitung des Virus wird durch solch ein dummes und verantwortungsloses Handeln mindestens fahrlässig unterstützt. Ich hoffe, dass es in der Mannschaft keine weiteren Infektionen gibt. Wir werden dieses und andere Vergehen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ahnden. So ein Handeln muss Konsequenzen haben“, zeigt sich auch Landrat Carsten Harings entsetzt über den Vorfall. „Durch solche und ähnliche Verhaltensweisen laufen wir Gefahr, das wieder einzureißen, was wir uns mühsam aufgebaut haben“, erklärt er. Die Konsequenzen würden vom empfindlichen Bußgeld bis hin zur Strafanzeige reichen.

Die Kreisverwaltung macht noch einmal deutlich, dass sich Reisende vor oder während der Reise eigenverantwortlich über die notwendigen Schritte nach der Rückkehr in den Landkreis Oldenburg zu informieren haben. In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt erneut darauf hin, dass jeder Rückkehrer aus einem Risikogebiet automatisch in 14-tägige Quarantäne gehen muss. Erst mit Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses könne diese Quarantäne vorzeitig verlassen werden.

Außerdem weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass sich Reise-Rückkehrer aus dem Ausland an Flughäfen, bei ihren Hausärzten oder beim Abstrichzentrum in Oldenburg innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr testen lassen können. Für den künftigen Direktzugang des Rückkehrers zum Abstrichzentrum steht ein Online-Buchungssystem bereit, in dem sich testwillige oder –pflichtige Rückkehrer selbst anmelden müssen. Die Buchung kann unter www.kvn.de in der Rubrik Patienten erledigt werden.