Ente gut, alles gut: Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt unter anderem dem Lindenhof Hude zugute. (Antje Rickmeier)

Die Enten sind wieder los: Am Sonntag, 8. September, schwimmen die gelben Kunststofftierchen in der dritten Auflage des Huder Entenrennens einmal mehr für einen guten Zweck auf der Berne. Auch in diesem Jahr organisiert der Rotary Club Hude-Oldenburg das Rennen auf der rund 100 Meter langen Strecke. Waren es vor zwei Jahren noch 503 Teilnehmer, zählte der Veranstalter 2018 ganze 517 Teilnehmer. „Letztes Jahr konnte ich krankheitsbedingt den Vorverkauf nicht so anschieben wie geplant, sonst hätten wir sicher noch mehr Rennnummern verkaufen können“, sagt der Huder Rotary-Präsident Stefan Sander. Einen Reinerlös von 2500 Euro erzielten die Rotarier damals. Für das aktuelle Rennen wünscht sich Sander, 50 bis 100 Quietsche-Entchen mehr die Berne hinabschwimmen zu lassen. „Wir würden uns freuen, wenn die Huder Bürger mehr Enten kaufen würden und wir unser Ergebnis vom Vorjahr übertreffen könnten“, so der Rotary-Präsident.

Nutznießer der Benefizveranstaltung soll auch in diesem Jahr die Jugendhilfeeinrichtung Lindenhof Hude sein. Zudem ist geplant, das Rotary-Projekt „Lesen lernen – Leben lernen“ zu unterstützen. In diesem Projekt soll das Leseverständnis von Schülern der ersten bis siebten Klassenstufe gefördert werden. Der Rotary Club überreicht Schülern in Hude und umzu ein besonderes Lesebuch und übernimmt die anfallenden Kosten.

Wie in der Vergangenheit auch findet das Entenrennen im Herbst erneut an der Klosterschänke Hude statt. Dort kann man den von Rotary-Präsident Sander moderierten Rennverlauf direkt am Zaun verfolgen. Der Bürgermeister von Hude, Holger Lebedinzew, übernimmt auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Veranstaltung und wird zum Schluss gemeinsam mit Sander die Siegerehrung vornehmen.

Die Dauer des Rennens hängt von den Wetterbedingungen ab, weiß der Rotary-Präsident zu berichten. Sander erzählt von einem 2018 durchgeführten Proberennen: „Damals ist sehr wenig passiert, und wir mussten 40 Minuten warten, bis die erste Ente angekommen ist.“ Kurz vor dem Veranstaltungstag habe es aber geregnet, wodurch die Flussgeschwindigkeit gestiegen sei – dann sei das erste Kunststofftier bereits nach zehn Minuten durchs Ziel geflitzt.

Bislang ist bei der Veranstaltung auch noch kein Entchen abhanden gekommen. „Nach dem Rennen laufen wir die Böschung ab und sammeln alle hängengebliebenen Enten wieder ein“, sagt Sander. Dann kehren sie wohlbehalten zu ihrem Besitzer zurück: Zum Oldenburger Lions Club, der ebenfalls jedes Jahr ein Entenrennen durchführt.

Preise für schnellste Enten

Startschuss des Entenrennens ist am Sonntag, 8. September, um 17.30 Uhr an der Klosterschänke Hude. Der Teilnehmer, dessen Ente zuerst ins Ziel gelangt, kann sich über einen Rundflug für zwei Personen freuen. Der Zweite erhält einen E-Book-Reader von der Huder Buchhandlung Lesen und Mehr. Für den dritten Platz hat das Möbelhaus Backhus einen Gutschein in Höhe von 150 Euro ausgelobt. Die Gewinner werden direkt nach dem Rennen aufgerufen. Sollten die Gewinner nicht vor Ort sein, informiert sie der Rotary Club schriftlich oder telefonisch.

An diesen Huder Verkaufsstellen gibt es Teilnahmescheine für das Rennen: Möbel Backhus (Parkstraße 14), Rose Optik (Parkstraße 25, ab 12. August), Buchhandlung Lesen und Mehr (Parkstraße 30), Mobile Store Hude (Parkstraße 36) Bistrobar Mio (Parkstraße 38), Klosterschänke (Von-Witzleben-Allee 3), Elektrohaus Voigt (Hohe Straße 24) und Edeka Center Meyer (Burgstraße 2). Jedem Teilnahmeschein wird eine Ente zugeordnet.