Für Bus-Nutzer gab es vor 25 Jahren im Delfina günstigeren Eintritt. (Ingo Möllers)

Im Delmenhorster Freizeitbad Delfina gibt es eine neue Preisstufe, den ÖPNV-Tarif. Im Hinblick auf den heißen Sommer mit seinen Umweltproblemen wie erhöhte Ozonwerte und Sommersmog soll der neue Tarif den Delfina-Gästen einen Anreiz bieten, vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Denn wer an der Delfina-Kasse einen Busfahrschein vorweist, erhält den Vier-Stunden-Eintritt zum Tarif für zwei Stunden, also zum halben Preis. Der neue ÖPNV-Tarif erfreut sich bereits wachsender Beliebtheit. So erwartet das Sportamt im nächsten Monat den 1000. ÖPNV-Badegast (18. August 1994).



Beifall brandete auf, als Jutta Schneider mit Blumensträußen in den Händen den großen Sitzungssaal des Delmenhorster Rathauses betrat. Die 35-jährige Delmenhorsterin war im französischen Vertus Weltmeisterin im Feldbogenschießen geworden und sollte nun von ihrer Heimatstadt geehrt werden. „Wir sind alle sehr stolz“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Thölke und zeichnete die Bogenschützin mit der goldenen Medaille der Stadt aus. Und stolz waren sicherlich auch Jutta Schneiders Eltern, die neben ihrem Trainer und Vertretern ihres Vereins Bogensport Delmenhorst sowie Mitgliedern des Stadtrates und der Verwaltung an dem Empfang teilnahmen. Jutta Schneider hatte die Goldmedaille mit der Mannschaft im Blankbogenschießen gewonnen und darüber hinaus auch noch Bronze in der Einzelwertung geholt. Der Blankbogen ist ein Bogen ohne Visiervorrichtung, nicht einmal eine Kerbe ist als Erleichterung erlaubt. Ein Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt durfte beim Rathausempfang auch nicht fehlen, schließlich ist die frischgebackene Weltmeisterin die nunmehr erfolgreichste Delmenhorster Sportlerin. Jutta Schneider war übrigens in diesem Jahr vor der Weltmeisterschaft schon zum dritten Mal in Folge deutsche Meisterin im Blankbogenfeldschießen geworden. Dafür hatte sie bereits Ehrenplaketten der Stadt in Silber und Bronze bekommen (17. August 1994).



Seit 1977 darf sich die Kreisstadt Wildeshausen „staatlich anerkannter Luftkurort“ nennen. Der Titel gilt jedoch nicht für die Ewigkeit, sondern seine Rechtmäßigkeit wird immer wieder amtlich überprüft. So hatte auch jetzt wieder gut ein Jahr lang das Bremer Wetteramt die Wildeshauser Luft gemessen. Die Luftprüfungen erfolgten an zwei Stellen der Stadt, und zwar im Außenbereich beim Pestruper Gräberfeld und im Zentrum an der Alexanderkirche. Ausgewertet wurden die Messungen von der Medizinmeteorologischen Forschungsstelle des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg. Das Ergebnis: Die Luftqualität ist so gut, dass sich Wildeshausen auch weiterhin Luftkurort nennen darf (18. August 1994).



Die Auswirkungen der Geflügelseuche erreichen nun auch Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg. Wie der Leiter des Delmenhorster Veterinäramtes, Dr. Georg Garrels, mitteilt, muss jetzt in der Delmestadt alles Geflügel gegen die Seuche, die sogenannte Newcastle-Krankheit, geimpft werden. Das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg und das der Stadt Delmenhorst teilen aber auch Beruhigendes mit: weder im Landkreis noch in der Stadt seien irgendwelche Bestände nachweislich erkrankt – in Delmenhorst gibt es ohnehin nur noch einen Putenmäster. Doch die Virusinfektion, die bereits vor zwei Jahren „richtig heftig“, so Garrels, aufgetreten ist, breite sich immer mehr aus und rücke näher (20. August 1994).

Sieben Kandidaten bewerben sich bei der Bundestagswahl am 16. Oktober im Wahlkreis 23, der die Stadt Delmenhorst sowie die Landkreise Oldenburg und Wesermarsch umfasst, um ein Direktmandat für das Parlament. Für die SPD geht wieder die Sozialpädagogin Margitta Terborg aus Nordenham, die bisherige Inhaberin des Direktmandats, an den Start. Die CDU hat erneut Eva-Maria Kors aufgestellt, die Redakteurin aus Vechta war bereits bei der Wahl vor vier Jahren über die Landesliste in den Bundestag gelangt. Kandidatin der FDP ist die frühere Bundestagsabgeordnete Sigrid Folz-Steinacker, Kauffrau aus Brake. Direktbewerber der Grünen ist der Gastwirt Hans-Jürgen Wüst aus Hatten, und der Delmenhorster Student Dieter Stubbemann geht für die PDS/Linke Liste ins Rennen. Ebenfalls in Delmenhorst wohnt die Schneiderin Christa Nischwitz, die für die Grauen/Graue Panther kandidiert. Für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) bewirbt sich die Lehrerin Susanne Wilma Klann aus Dötlingen um den direkten Einzug in den Deutschen Bundestag (20. August 1994).

In Delmenhorst ist die Türkische Familien-Union gegründet worden. Die Vereinigung will sich für sozial und kulturell benachteiligte Menschen, insbesondere türkische Landsleute, einsetzen, ohne auf rassistische, religiöse und sprachliche Unterschiede zu achten. Das hat die Union in einem Brief an den Oberbürgermeister bekannt gegeben. „Wir wollen versuchen, eine gesellschaftlich nützliche Funktion und einen möglichst großen Beitrag zum sozialen Frieden, zur Verständigung der beiden Völker und somit zur Wahrung der sozialen Grundordnung zu leisten“, heißt es in dem Schreiben. Es sollen freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschen, Türken und anderen Nationen gepflegt werden. Der neue Verein will eine Sportgruppe, einen Jugendkreis und eine Frauengruppe gründen (22. August 1994).



