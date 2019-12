Weil er am 11. Juni in Neerstedt einen ihm unbekannten Radfahrer absichtlich angefahren und schwer verletzt hat, hat das Landgericht Oldenburg einen 62-Jährigen jetzt zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Peter Steffen/DPA)

Die Geschehnisse an diesem 11. Juni, seinem 48. Geburtstag, wird der Geschädigte aus Hatten nie wieder vergessen: Er war mit dem Fahrrad in Neerstedt unterwegs, als plötzlich von hinten ein 62-jähriger Autofahrer angerauscht kam, ihn voller Absicht erfasste, sodass er 46 Meter durch die Luft geschleudert wurde und schwer verletzt auf der Grasnarbe liegen blieb. Am Dienstag nun hat das Landgericht Oldenburg den 62-jährigen Täter wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage, die Verteidigung hatte neun Jahre Haft gefordert. Schon bei seiner Verhaftung hatte der arbeits- und obdachlose Täter als Motiv angegeben, dass er die Tat begangen habe, um dafür ins Gefängnis zu kommen, auf Staatskosten abgesichert zu sein und eine medizinische Versorgung zu erhalten.

Mit diesem Strafmaß wertete der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann die Tat wie einen vollendeten Mord. Dafür waren vor allem drei Gründe ausschlaggebend: So habe der 62-Jährige aus Heimtücke und Habgier gehandelt, womit zwei wesentliche Mord-Merkmale erfüllt seien. Und auch der Grad der Vollendung sei so hoch gewesen, dass es eher pures Glück gewesen sei, dass der Geschädigte die Tat überhaupt überlebt hat. Dies bestätigte am Dienstag auch noch einmal ein Rechtsmediziner. So habe der Geschädigte unter anderem einen Schädelbruch sowie Frakturen der Schulter und des Schlüsselbeins erlitten. Auch wenn die Verletzungen in diesem Fall „beherrschbar“ gewesen seien, ende ein solcher Unfall in mehr als der Hälfte der Fälle tödlich. Der 48-Jährige leidet bis heute unter den Folgen: So kann er etwa den linken Arm nicht heben und ist auch noch nicht wieder an seine Arbeitsstelle zurückgekehrt.

In der Beweisaufnahme hatte die Haftrichterin des Amtsgerichts Wildeshausen noch einmal geschildert, dass der 62-Jährige bei seiner Vernehmung einen ruhigen, entspannten und geradezu zufriedenen Eindruck auf sie gemacht habe. So habe er angegeben, die Tat seit dem Vorabend – Pfingstmontag – geplant zu haben. Schon zuvor habe es etwa 50 bis 60 Möglichkeiten zur Tatausführung gegeben, doch habe das Opfer „nie gepasst“. Denn der Angeklagte habe Frauen und Kinder, Senioren und jüngere Menschen sowie Familien und Menschengruppen verschonen wollen. Als er in Neerstedt dann den Mann mittleren Alters auf seinem Fahrrad entdeckt habe, habe er gedacht: „Besser wird's nicht“, berichtete die Richterin. Ein Menschenleben sei weniger wert als ein Straßenköter, habe er einen Tag später zu Protokoll gegeben.

Eine psychologische Gutachterin beschrieb den 62-Jährigen als verbittert, enttäuscht und mit einer deutlichen narzisstischen Neigung. Hinweise auf ernsthafte Persönlichkeitsstörungen, die eine verminderte Schuldfähigkeit rechtfertigen könnten, sehe sie jedoch nicht. Der Angeklagte sei gelernter Chemiker und habe in der IT-Abteilung eines amerikanischen Konzerns gearbeitet, ehe er vor etwa fünf Jahren aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen entlassen worden sei. Zwei Jahre habe er noch Arbeitslosengeld bezogen. Anschließend habe er sich zunächst drei Monate in Malta aufgehalten und fortan nur noch im Auto gelebt. Dabei sei er kreuz und quer durch Europa gefahren und habe seine Abfindung, etwa 48.000 Euro netto sowie 20.000 Euro an Ersparnissen durchgebracht. Als das Geld am Pfingstmontag bis auf 200 Euro aufgebraucht gewesen sei, habe er keinen Ausweg mehr gewusst und sich zur Tat entschlossen. Die Möglichkeit, sich irgendwo niederzulassen und Sozialleistungen zu beantragen, habe er abgelehnt.

"Menschenverachtend"

„Diese Tat steht auf der tiefsten Stufe dessen, was man sich vorstellen kann. Sie ist menschenverachtend und Ausdruck eines narzisstischen Charakters“, erklärte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Zudem habe es keine nachvollziehbaren Gründe gegeben, „denn auch mit Sozialleistungen wäre für Sie gesorgt worden“. Ferner beantragte sie einen lebenslangen Führerscheinentzug: „Ungeeigneter kann ein Mensch nicht sein, um am Straßenverkehr teilzunehmen.“ Dem folgte das Gericht erst einmal für fünf Jahre. „In der Haft werden Sie ohnehin keine Gelegenheit haben, sich ans Steuer eines Autos zu setzen“, meinte der Vorsitzende Richter.

Die Verteidigung argumentierte, dass der Wunsch nach Versorgung nicht das Merkmal Habgier rechtfertige. Zwar habe der Angeklagte eine schwere Straftat begangen, aber nie gezielt jemanden töten wollen. Sein Mandant habe sich in einer Krisensituation und in einem „Tunnelblick“ befunden, erklärte der Verteidiger. „Ich bedauere zutiefst, was ich getan habe. Mit dem Wissen von heute wäre es dazu nicht gekommen, denn es gibt gravierende Unterschiede zwischen der theoretischen Vorstellung und der Konfrontation mit den Folgen“, sagte der Angeklagte im Gerichtssaal. Seine Rente, die ihm ab Februar 2020 gezahlt werde, stehe zur Verfügung, um finanzielle Forderungen auszugleichen.

Allerdings kam diese Einlassung, die der 62-Jährige zudem gleich wieder mit Rechtfertigungsversuchen verwässerte, zu spät, um die allgemeine Fassungslosigkeit über die Tat zu mildern. „Wir haben uns nicht moralisch über den Angeklagten zu erheben, aber noch nie ist es mir so schwer gefallen, diese Grenze nicht zu überschreiten“, sagte Bührmann und nannte das Verhalten des Angeklagten „bizarr und erschreckend“. Die zynische Weltsicht lasse einem das Blut in den Adern gefrieren. Denn auch der geschädigte Radfahrer habe durch die Tat ein „lebenslänglich“ bekommen.