Marion Lösking und Burkhard Kühnel-Delventhal wünschen sich ein Parkhaus für Fahrräder in Bahnhofsnähe. (INGO MÖLLERS)

Beim Delmenhorster Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) wünschen sich Marion Lösking und Burkhard Kühnel-Delventhal viele Verbesserungen für den Radverkehr. Die ADFC-Kreisvorsitzende und ihr Stellvertreter setzen sich beispielsweise für Radfahrstreifen auf der Fahrbahn und sichere Abstellmöglichkeiten für Drahtesel ein. Solche Vorschläge sehen sie als ihre Beiträge für die dringend gebotene Verkehrswende an.

Alle zwei Jahre versuchen sich die Radfahr-Lobbyisten möglichst viele Gleichgesinnte an ihre Seite zu holen. Sie rufen öffentlich zu einem sogenannten Fahrradklimatest auf. Unter Beteiligung möglichst vieler Radfahrer als Verkehrsexperten wollen sie feststellen, wie sehr das Radfahren in den Städten schon gefördert wird und an welchen Stellen Stolperfallen abgebaut gehören. Für den ADFC entsteht aus dieser Befragung später eine Art Zufriedenheitsbarometer der Radfahrer.

Befragung von Radfahrern

Zur Attraktivitätssteigerung des Radfahrens zählt in den Augen von Marion Lösking auch die Schaffung von sicheren Abstellmöglichkeiten fürs Rad. In Bahnhofsnähe wünscht sie sich die Einrichtung eines Parkhauses für Räder. „Der Bedarf zum Pendeln, zuerst mit dem Fahrrad und dann weiter im Zug, steigt“, sagt sie. Ein Fahrradparkhaus würde am Bahnhof einen sinnvollen Standort finden.

Das Gelände am aufgegebenen Pavillon zwischen Louisenstraße und Wittekindstraße befinde sich in städtischem Besitz. „Die von der Verwaltung geplante Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes bietet jetzt die große Chance, dort eine zertifizierte Radstation zu planen“, sagt Burkhard Kühnel-Delventhal.

Parkhaus und Service

Das Parkhaus sollte umgeben sein von weiteren Angeboten für Radler, beispielsweise einer Reparaturwerkstatt. „Wir schlagen eine Radstation mit vielfältigen Service-Angeboten und für bis zu 500 Stellplätzen vor“, sagt Kühnel-Delventhal. Auf diese Weise könne sich solch ein Projekt auch wirtschaftlich tragen. Der Bau des Fahrrad-Parkhauses gehöre wegen der städtebaulichen Relevanz in die Hand von städtischen Architekten oder in einen Architektenwettbewerb, sagt Kühnel-Delventhal. Zur Finanzierung schlägt er vor, nach Fördermitteln für den Radverkehr zu suchen. Das Bundesverkehrsministerium beispielsweise stelle dafür bis 2023 bundesweit Mittel in Höhe von 1,4 Milliarden Euro bereit.

Die Forderung nach geschützten Radstellplätze am Delmenhorster Bahnhof wird aktuell von den Grünen, der CDU und den Freien Wählern unterstützt. Sie beantragen beim Stadtrat, auf dem Bahnhofsplatzgelände eine zertifizierte Fahrradstation zu bauen. Reparatur, Verleih, Verkauf und Parken von Fahrrädern sollten dort ermöglicht werden.

Außerdem soll überlegt werden, ob in Bahnhofsnähe noch weitere Angebote im Bereich von Tourismus, Stadtmarketing und Gastronomie vorgehalten werden können. Die Verwaltung habe die Arbeit auch schon aufgenommen und verweise auf die umfangreichen Planungen des Bahnhofsvorplatzes und des Geländes hinter dem Bahnhof, heißt es in einer Pressemiteilung der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen und Partner. Auch Verkehrsbetrachtungen sowie die Einbindung der Beteiligten seien nach Ansicht von Grünen, CDU und Freien Wählern erforderlich. Die Kommunalpolitiker zeigen sich guten Mutes, dass die Planungen noch dieses Jahr von der Verwaltung vorgestellt werden.

Auch der ADFC bietet der Stadtverwaltung seine weitere Mitarbeit an – bei der Radverkehrsplanung. So schlägt Kühnel-Delventhal die Einrichtung von eigenen Fahrradspuren im Straßenbereich hinter dem Bahnhof vor. Der Querschnitt der Weberstraße eigne sich für solche eine Maßnahme, die keine allzu großen Eingriffe in den Verkehr nötig machen würde und die zugleich die Sicherheit für Radler erhöhen würde. In Richtung Nordwollestraße müsse eine Verkehrsinsel umgestaltet werden.

Teilnahme übers Internet

Bis zum 30. November besteht nun die Möglichkeit, die eigene Kommune aus Sicht der Radfahrer nach verschiedenen Kriterien zu bewerten. Die so gewonnenen Erkenntnisse können Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen eine Rückmeldung über den Erfolg ihrer bisherigen Maßnahmen zur Radverkehrsförderung geben. Es sollen zugleich auch noch notwendige Verbesserungen aufgezeigt werden. „Auch in Delmenhorst hoffen wir wieder auf viele Teilnehmer“, sagt die örtliche Kreisvorsitzende des ADFC, Marion Lösking. „Denn je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekräftiger und verlässlicher werden die Ergebnisse des Fahrradklimatests 2020.“

Die ADFC-Gruppierungen werden sich wieder aktiv bei den Befragungen einbringen. Die Teilnahme kann digital per Online-Fragebogen (www.fahrradklima-test.adfc.de) erfolgen. Im Internet sind viele weitere Informationen zum Fahrradklimatest 2020 zu finden.