Ein Fahrradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). (Björn Hake)

Delmenhorst. Ein Fußgänger hat am Donnerstagabend in Düsternort einen 59-Jährigen Radfahrer auf die Fahrbahn geschubst. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Radfahrer gegen 22.50 Uhr auf der Straße Am Stadion unterwegs, als er in Höhe des Sportplatzes zwei Fußgänger passierte. Einer der beiden habe den 59-Jährigen so heftig gestoßen, dass dieser auf die Fahrbahn stürzte und dort liegen blieb. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst, der ebenfalls in Richtung Elbinger Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er den Fuß des am Boden liegenden Radfahrers überrollte. Während der Versorgung des Radfahrers flüchteten die beiden Fußgänger von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 2500 Euro. Wer Hinweise zu den beiden Fußgängern oder zum Unfallhergang geben kann, möge sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 0 42 21 / 1 55 90 melden.