Bei einem Verkehrsunfall in Prinzhöfte hat sich ein Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der 20-jährige Radfahrer gegen 15.35 Uhr von einem Grundstück auf die Straße Traren fahren. Dabei übersah er einen Wagen, der gerade auf das Grundstück abbog. Durch die Kollision entstand Sachschaden am Auto in Höhe von 7000 Euro. Der Schaden am Fahrrad blieb gering.