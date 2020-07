Die Polizei sucht einen Autofahrer, der Sonntagnacht in Delmenhorst einen Radfahrer angefahren hat (Symbolfoto). (Björn Hake)

Delmenhorst. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der Sonntagnacht einen Fahrradfahrer in Delmenhorst angefahren hat. Der Unfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Allee im Kreuzungsbereich Fischstraße. Wie die Gesetzeshüter mitteilten, bog ein in Richtung Stadtnorden fahrender Wagen nach rechts in die Fischstraße ab und übersah dabei offensichtlich einen 54-jährigen Delmenhorster, der gerade mit seinem Fahrrad die Fischstraße queren wollte und eigentlich vorfahrtsberichtigt war. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Weiter heißt es im Polizeibericht, dass der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ. Die Beamten suchen deshalb nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Verursacher des Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.