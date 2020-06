Bei einem Verkehrsunfall hat ein Radfahrer am Montag in Delmenhorst schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 39-Jährige gegen 17 Uhr von dem Parkplatz eines Modehauses an der Straße Am Wehrhahn auf die Zufahrtsstraße in Richtung Sporthalle. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 51-jährigen Delmenhorsters. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer aus Ganderkesee schwere Verletzungen, unter anderem an seinem Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Auto beläuft sich der entstandene Schaden auf schätzungsweise 2500 Euro. Weil die Windschutzscheibe stark beschädigt war, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.