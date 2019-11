Die Frau wurde unter dem Lkw eingeklemmt und eine kurze Distanz mitgeschleift. (Nonstopnews)

Eine 21 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Delmenhorst im Kreis Oldenburg bei einer Kollision mit einem Sattelzug schwer verletzt worden. Der 58 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wollte am frühen Freitagmorgen rechts abbiegen und übersah dabei offenbar die junge Frau, teilte die Polizei mit. Die 21-Jährige wurde unter dem Sattelanhänger eingeklemmt und über eine kurze Distanz mitgeschleift. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.