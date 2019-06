Wer hatte Rot? Und wie genau kam es zu dem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin? Die Polizei kann den Unfallhergang noch nicht genau rekonstruieren, weil es bislang unterschiedliche Aussagen gibt. Deswegen hofft sie, dass sich noch Zeugen melden, die aus ihrer Sicht schildern, was am Montagnachmittag gegen 14.35 Uhr auf der Stedinger Straße in Höhe Richtstraße geschah.

Die Polizei vermutet bislang, dass es sich so zugetragen hat: Eine 34-jährige Delmenhorsterin radelte auf der falschen Straßenseite in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung Richtstraße soll sie dann ganz unvermittelt auf die Straße gefahren sein, um die Seite zu wechseln. Eine 31-jährige Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin stürzte auf die Motorhaube, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel dann auf den Asphalt.

Sie erlitt Verletzungen am Rücken und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die Schäden am Auto wurden auf 2000 Euro beziffert. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.