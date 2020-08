Bei einem Verkehrsunfall auf der Annenheider Allee ist am Donnerstag eine 73-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Delmenhorsterin am Donnerstag gegen 14.40 Uhr mit ihrem Fahrrad den dortigen Zebrastreifen überqueren. Eine 78-jährige Autofahrerin sah dies zu spät und stieß mit ihrem Fahrzeug leicht gegen die Radfahrerin, die stürzte und sich dabei verletzte. Die 73-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 200 Euro.