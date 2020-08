Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 61-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen gegen 10.45 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Zug von der Glaner Straße nach rechts in die Ahlhorner Straße abbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, die den dortigen Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Bei der Kollision stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht. Es wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden waren gering.