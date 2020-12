Unfall auf der Langen Straße

Radfahrerin leicht verletzt

Jochen Brünner

Eine 62-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Langen Straße in Ganderkesee verletzt worden. Eine 26-jährige Autofahrerin hatte die Frau an der Einmündung Am Glockenstein übersehen.