Mit leichten Verletzungen hat ein Rettungswagen am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin ins Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde diese bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 15 Uhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Auto auf der Mühlenstraße in Richtung Markstraße. Als er nach rechts in die Schanzenstraße abbog, übersah er die 43-jährige Radfahrerin, die den dortigen Radweg in Richtung Markstraße befuhr.

Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte der 50-Jährige einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei eigenen Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit nicht bekannt.