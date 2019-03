Radfahrerin schwebt nach Unfall in Lebensgefahr. (Stefan Puchner/dpa)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Sonnabend bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst zugezogen. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, fuhr eine 83-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Nutzhorner Straße in Richtung Dwostraße. In Höhe der Einmündung zur Lenaustraße überquerte sie unvermittelt die Fahrbahn und wurde von einer 30-jährigen Autofahrerin aus Bookholzberg erfasst, die auf der Nutzhorner Straße ebenfalls in Richtung Dwostraße unterwegs war. Infolge der Kollision erlitt die Radfahrerin unter anderem schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach besteht akute Lebensgefahr.

Der beschädigte Wagen sowie das Fahrrad stellte die Polizei nach eigenen Angaben für weitere Untersuchungen sicher, nachdem ein Abschleppdienst diese geborgen hatte. Die Nutzhorner Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und -spurensicherung bis etwa 13.50 Uhr voll gesperrt werden. Es kam in der Folge zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.