Bei einem Unfall auf der Bremer Straße in Delmenhorst zog sich eine 15-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) (Andreas Gebert/DPA)

Delmenhorst. Schon wieder ein Unfall zwischen einem abbiegenden Auto und einem auf der falschen Straßenseite fahrenden Radler. Bei dem Zusammenstoß auf der Bremer Straße am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr zog sich die 15 Jahre alte Radfahrerin schwere Verletzungen zu. Die Polizei schildert den Unfallhergang in ihrem Bericht wie folgt: Ein 45 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen auf der Bremer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Er wollte dann nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei übersah er die Fahrradfahrerin, die ihm entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen auf die Windschutzscheibe geschleudert. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt direkt am Unfallort versorgt. Obwohl ihre Verletzungen zwar schwer, aber laut Polizeibericht nicht lebensbedrohlich waren, wurde sie zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen bezifferten die Beamten mit rund 2600 Euro.